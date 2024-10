Le Vietnam au Salon des innovations en français FrancoTech

>> Porter plus loin, plus haut et plus fort une francophonie utile

>> Pour une coopération efficace entre le Vietnam et la Francophonie

Photo : VNA/CVN

FrancoTech s’est tenu les 3 et 4 octobre à Paris, à l’initiative du Secrétariat général du Sommet de la Francophonie et en partenariat avec Business France et l’Alliance des patronats francophones. Le salon visait à promouvoir l’innovation en français, à renforcer l’espace économique francophone et à favoriser les rencontres d’affaires.

Y prenant la parole, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a exprimé son vif intérêt pour les sujets principaux du salon. Le Vietnam souhaite collaborer plus étroitement avec des partenaires francophones, afin de développer des industries de pointe telles que les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’hydrogène vert, a-t-il déclaré.

“L’espace francophone, qui compte plus de 1,2 milliard d’habitants, représente 16% du PIB mondial et 20% du commerce international. C’est un terrain prometteur pour la coopération économique, l’investissement et les échanges commerciaux”, a estimé le dirigeant vietnamien.

Tô Lâm a appelé les entreprises de l’espace francophone à investir au Vietnam, mettant en avant l’environnement d’affaires de plus en plus favorable du pays, ainsi que sa position stratégique qui devrait faciliter l’expansion des sociétés. Il a mis en valeur les progrès significatifs du Vietnam, qui figure désormais parmi les 40 premières économies mondiales et les 20 premières en termes d’échanges commerciaux, tout en étant signataire de 16 accords de libre-échange.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que la science, la technologie, l’innovation et la créativité seraient des éléments essentiels dans le processus de développement du Vietnam.

Il a apprécié le fait que FrancoTech 2024 se soit concentré sur cinq thématiques clés, qui démontrent la responsabilité des entreprises face à ces enjeux urgents, que sont : l’intelligence artificielle, la transition énergétique, le capital humain, la sécurité alimentaire et le financement de l’innovation.

Les questions clés du salon sont également des sujets de préoccupation pour l’État et les entreprises vietnamiennes, a-t-il souligné. Il a également insisté sur le fait que son pays aspire à devenir un pays industriel, moderne, axé sur l’économie numérique.

Environ 1.500 participants de près de 100 pays

Le Salon des innovations en français a réuni pour des rencontres d’affaires quelque 1.500 participants du monde francophone de près de 100 pays. FrancoTech, ce fut aussi plus de 150 exposants, une centaine d’entrepreneurs à la conquête d’un des trois “Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024” et une cinquantaine de conférenciers de haut niveau : entrepreneurs, acteurs de la société civile, représentants des collectivités territoriales.

Photo : VNA/CVN

À travers les thématiques du salon, les participants ont pu rencontrer clients, fournisseurs et partenaires, promouvoir leurs solutions, et découvrir les dernières innovations de l’espace francophone. Ils ont débattu des enjeux stratégiques actuels avec la langue française comme bien commun et la volonté de bâtir des partenariats durables. L’objectif était aussi de dynamiser les échanges commerciaux et les flux économiques au sein de l’espace francophone, valoriser et partager les offres, services, produits et modèles innovants ainsi que les succès entrepreneuriaux de la francophonie.

FrancoTech n’est pas seulement un événement prestigieux ponctuel : c’est la première d’une série d’initiatives visant à développer une francophonie économique moderne, innovante et inclusive, tout en respectant sa diversité.

Forum francophone des affaires

Dans le cadre du salon, Tô Lâm a visité des stands d’expositions, en particulier ceux d’entreprises vietnamiennes comme FPT, VinFast, VietJet et Vietnam Airlines.

Photo : VNA/CVN

Il a également assisté à la signature d’un accord de coopération dans le secteur agricole entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère béninois des Affaires étrangères.

Le 5 octobre à Paris, Tô Lâm a aussi assisté au Forum francophone des affaires (FFA) où a eu lieu la remise du prix de la francophonie économique au groupe vietnamien FPT et à la société Made for a woman de Madagascar.

Dans son allocution, il a souligné l’engagement du Vietnam en tant que membre actif de la communauté francophone, tout en félicitant les entreprises lauréates pour leur dynamisme et leur créativité dans les domaines des sciences et technologies. Il a également mis en avant la reconnaissance de FPT comme un témoignage de la participation proactive du Vietnam au sein de la francophonie.

Fondé lors du IIe Sommet de la Francophonie en 1983, le Forum francophone des affaires représente les entreprises et acteurs économiques lors des sommets, en promouvant le partenariat public-privé, le développement durable et la langue française et en renforçant l’image de la communauté francophone.

Synthèse par le CVN