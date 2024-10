Le premier réseau 5G sera lancé le 15 octobre au Vietnam

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) lancera officiellement le 15 octobre le premier réseau 5G au Vietnam, avec des vitesses Internet plus rapides et une latence ultra-faible.

Le réseau 5G atteint théoriquement 10 gigabits par seconde (Gbps), ce qui est nettement plus rapide que le réseau 4G. Dans des conditions pratiques, les vitesses 5G pourraient être d'environ 1 Gbps, ce qui est dix fois plus rapide que le 4G. Les utilisateurs de Viettel ont pu s'inscrire aux premiers forfaits de services 5G, bénéficiant d'une connectivité à haut débit.

Viettel fournira 11 forfaits prépayés, à partir de 135.000 dôngs (5,44 USD), et huit forfaits post-payés avec un abonnement mensuel allant jusqu'à 2 millions de dôngs.

En même temps, à partir du 15 octobre, l'opérateur mobile VinaPhone du groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) fournira le service 5G gratuitement aux utilisateurs des régions couvertes. La société prévoit d'achever l'installation de 3.000 stations de base 5G dans tout le pays d'ici la fin de l'année.

Plus tôt ce mois-ci, MobiFone et Ericsson ont signé un protocole d'accord (MoU) pour la création d'un pôle d'innovation 5G dans les locaux de MobiFone au Vietnam. Le pôle d'innovation 5G sera conçu pour servir d'espace de co-création 5G avec un réseau sandbox 5G moderne et sera utilisé pour développer de nouveaux cas d'utilisation 5G, en collaboration avec des partenaires au Vietnam et dans d'autres parties du monde. Les deux entreprises feront la promotion du pôle d'innovation 5G en tant qu'environnement d'innovation dynamique pour les consommateurs et les entreprises.

Dans les temps à venir, MobiFone lancera des produits et services 5G pour répondre aux besoins des clients, garantissant une qualité de transmission stable et rapide, a informé un représentant de cet opérateur mobile.

Le cadre de la Stratégie d'infrastructure numérique d'ici 2025, avec une vision à l'horizon 2030, récemment signée par le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, a fixé l'objectif d'atteindre d'ici 2025, la généralisation de la fibre optique dans tous les foyers et la couverture des services mobiles 5G dans toutes les villes, provinces, zones de haute technologie, zones de technologie de l'information concentrées, centres de recherche et développement, d'innovation, zones industrielles, gares, ports maritimes et aéroports internationaux.

