Dông Nai déroule le tapis vert aux investisseurs

>> Đông Nai: les IDE dans les zones industrielles dépassent l'objectif annuel

>> Dông Nai promeut l’agriculture hi-tech et bio

>> L'excédent commercial de Dông Nai atteint 4,2 milliards d'USD en huit mois

>> Dông Nai remet des certificats d'investissement à 17 projets

La planification de la province de Dông Nai pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, a été approuvée par le Premier ministre. Elle relie le développement local à celui du Nam Bô oriental, en valorisant notamment les avantages stratégiques de l’aéroport international de Long Thành, de la ville aéroportuaire, ainsi que de la chaîne urbaine fluviale de Dông Nai, avec un système de transport connecté incluant des autoroutes, les périphériques N°3 et N°4, des ports maritimes et des services logistiques.

La planification de la province de Dông Nai pour la période 2021-2030, avec la vision jusqu’en 2050 a été approuvée par le Premier ministre. Quels sont les objectifs et les tâches à réaliser de ce plan ?

La province de Dông Nai vient d’organiser une cérémonie pour annoncer la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, approuvée par le Premier ministre.

L’objectif est qu’à l’horizon 2030, Dông Nai devienne une province civilisée, moderne et développée, avec un taux de croissance élevé, faisant partie des localités ayant les revenus les plus élevés du pays. Son économie se développera de manière dynamique et se positionnera en tête dans les secteurs de l’aviation, des hautes technologies, de la science, de l’innovation.

Le système d’infrastructures économiques et sociales ainsi que le système urbain seront développés de manière synchrone, moderne, intelligente, durable et riche en identité. Cela inclut notamment le développement de l’aéroport international et des zones urbaines écologiques répondant aux normes internationales. L'identité culturelle sera préservée et promue, tandis que l’environnement sera protégé face aux changements climatiques. La défense et la sécurité nationales seront fermement garanties.

Les objectifs incluent un taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) d’environ 10% par an pour la période 2021-2030. Le PIB par habitant devrait atteindre environ 14.650 USD d’ici 2030. Le taux d’urbanisation atteindra environ 70% à cette échéance. Toutes les communes et districts respecteront les normes avancées de la Nouvelle Ruralité ; trois districts et 50% des communes répondront aux critères des Nouvelles Ruralités exemplaires. De plus, 100% des parcs industriels et des complexes industriels disposeront de systèmes centralisés de traitement des eaux usées conformes aux normes environnementales.

Avec une vision à l’horizon 2050, Dông Nai ambitionne de devenir une agglomération urbaine relevant directement du pouvoir central, un leader du développement industriel de haute technologie, doté d’un système d’infrastructures synchrone, intelligent et moderne. La province aspire à devenir un centre de transactions commerciales internationales, ainsi qu'un pôle touristique et de services associés à des villes de classe mondiale où se rassemblent intellectuels et talents.

La province se concentre également sur l’économie verte et l’économie circulaire, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone. Les secteurs sociaux évolueront de manière harmonieuse, permettant aux habitants de jouir d'une vie prospère et heureuse. La défense et la sécurité nationales ainsi que l’ordre social seront solidement maintenus.

Pour atteindre ces objectifs, la province a identifié cinq tâches principales : exploiter efficacement l’aéroport international de Long Thành et déployer le projet d’aéroport de Biên Hoà selon le modèle de la ville aéroportuaire ; achever les infrastructures de manière synchrone, moderne, intelligente et résiliente aux changements climatiques ; construire des parcs industriels verts et convertir les parcs industriels existants conformément à une feuille de route visant à réduire les émissions de carbone, tout en attirant des projets industriels modernes à haute valeur ajoutée et des technologies respectueuses de l'environnement, intégrées dans la chaîne de valeur mondiale ; créer des centres d'innovation, des parcs informatiques centralisés, des projets de transformation numérique, et développer des complexes éducatifs et de formation spécialisés pour le Nam Bô oriental ; et enfin, déployer des projets urbains, touristiques et de villégiature de haut standing.

Selon la planification, Dông Nai identifie deux zones comme nouveaux moteurs de développement : la zone urbaine de l’aéroport de Long Thanh et le corridor du fleuve de Dông Nai. Pourriez-vous nous expliquer le rôle de ces deux régions dans le développement socio-économique de la province dans le temps à venir ?

Selon la planification, ces deux régions sont considérées comme de nouveaux moteurs de développement pour la province, elles jouent donc un rôle crucial dans le système d'infrastructures de transport reliant l’aéroport international de Long Thành aux autoroutes et aux lignes ferroviaires nationales.

Photo : VNA/CVN

La zone urbaine de l’aéroport de Long Thành est répartie en trois districts. Plus précisément, dans le district de Long Thành, on développe une zone urbaine au sud-ouest de l’aéroport international ; des complexes industriels et logistiques au sud-est de l’aéroport, liés au système de services industriels et logistiques du port maritime de Cai Mep -Thi Vai ; ainsi qu'une chaîne urbaine-industrielle et de services le long de l’autoroute Biên Hoà -Vung Tàu, de la Route nationale 51 et du périphérique N°4 de la région de Hô Chi Minh-Ville.

Dans le district de Nhon Trach, une chaîne urbaine, de services et d'industrie de haute technologie est en développement, avec une intégration synchronisée des infrastructures et des services logistiques au système portuaire de Cai Mep - Thi Vai, au port maritime de Phuoc An, et au centre de Hô Chi Minh-Ville ; ainsi qu'une ligne de services et de tourisme reliant l’aéroport international de Long Thành à la réserve de biosphère de Cân Gio.

Dans le district de Câm My, le développement porte sur une zone urbaine, industrielle et de services à Sông Nhan, située à l'entrée nord-est de l’aéroport international de Long Thành.

Photo : CVN

Le corridor du fleuve de Dông Nai est structuré autour de ce fleuve, en tant qu’axe de développement économique dynamique pour la province. Plus concrètement, la province prévoit de maintenir et d’optimiser le réseau de canaux le long du fleuve Dông Nai, de construire des routes riveraines, et de promouvoir la construction de ponts traversant le fleuve pour relier Hô Chi Minh-Ville à la province de Binh Duong.

Dông Nai se concentrera également sur le développement de zones urbaines riveraines modernes et haut de gamme afin d’attirer des experts intellectuels pour y résider, ainsi que des entreprises internationales pour y établir leurs bureaux. Dans cette nouvelle ère, ce corridor de transport vert reliera les zones urbaines de l'Est du Nam Bô et constituera une façade verte de villes civilisées et modernes, tout en offrant un corridor écologique et un espace ouvert aux activités communautaires à différentes échelles.

Pouvez-vous nous parler du rôle de Dông Nai dans les liens régionaux ? Qu’a fait et que fera Dông Nai pour éliminer les "goulets d'étranglement", les "embouteillages" dans le développement des infrastructures de transport et de logistique dans les temps à venir ?

On peut dire que Dông Nai joue un rôle essentiel dans la connectivité régionale. La province dispose des cinq modes de transport : routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Elle occupe une position stratégique dans le Nam Bô oriental avec un système de transport reliant cette région à de nombreuses autres zones économiques du pays.

Plus précisément, Dông Nai est traversée par plusieurs routes nationales, telles que les routes 1, 20, 51 et 56. Elle compte également des autoroutes, notamment : Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây ; Phan Thiêt - Dâu Giây (reliant le Nam Bô oriental aux provinces du Centre) ; Bên Luc - Long Thành (reliant le Nam Bô oriental au delta du Mékong) ; Dâu Giây - Liên Khuong (en préparation, reliant le Nam Bô oriental aux hauts plateaux du Centre) ; et Biên Hoà - Vung Tàu (en construction).

De plus, le périphérique N°3 de Hô Chi Minh-Ville est actuellement en construction, tandis que le périphérique N°4 de Hô Chi Minh-Ville sera mis en œuvre prochainement.

D'ici 2030, Dông Nai comptera quatre centres logistiques : le centre logistique sud de l’aéroport international de Long Thành, le centre logistique nord-est de cet aéroport, le centre d'entrepôt de transbordement dans le district de Trang Bom, et le centre logistique de la commune de Phuoc An (district de Nhon Trach).

Actuellement, Dông Nai se concentre sur la libération des terrains, en particulier pour les projets d’infrastructure de transport. En parallèle avec les principaux projets de circulation à l'échelle nationale, la province met l'accent sur la modernisation, l'extension et l'investissement dans plusieurs nouvelles routes provinciales pour favoriser une connectivité synchronisée du réseau routier.

Photo : TH/CVN

Dông Nai invite les investisseurs à élaborer une "stratégie de développement sur 100 ans". Alors, comment la province s’est-elle préparée ?

Pour attirer de grands investisseurs dans des secteurs de haute technologie, la province de Dông Nai doit relever plusieurs défis. Plus précisément, la province se concentre sur la mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport.

Parallèlement, la localité prépare des ressources humaines de haute qualité, développe des zones urbaines haut de gamme pour répondre aux besoins de vie des experts et des intellectuels, et accroît le nombre de parcs industriels, notamment ceux à vocation écologique.

Actuellement, la province compte 39 parcs industriels, dont 33 sur une superficie de 10.514 ha, attirant des investissements provenant de 46 pays et territoires, avec 1.667 projets pour un total de 34,84 milliards d'USD de capitaux enregistrés.

Selon le projet d’aménagement provincial approuvé par le Premier ministre pour l’horizon 2030, Dông Nai comptera 48 parcs industriels en activité.

En parallèle, la province créera et développera un parc de haute technologie, en mettant l'accent sur l’attraction et le développement de secteurs avancés tels que les technologies de l'information, l'électronique, l'automatisation, la technologie aéronautique et l'intelligence artificielle.

Quê Anh - Sy Tuyên/CVN