Pour le développement durable de l’industrie halal au Vietnam

>> Un séminaire sur le développement de l'industrie Halal au Vietnam

>> La Thaïlande vise à devenir un pôle régional de l'industrie halal

>> Coopération internationale pour développer l'industrie Halal au Vietnam

>> Pour devenir un maillon de la chaîne d'approvisionnement des produits halal

Photo : VNA/CVN

Les aliments halal deviennent progressivement un élément important de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Dans de nombreux pays, la nourriture halal n’est pas seulement réservée aux musulmans, elle également choisie par les consommateurs non musulmans.

En particulier, les normes strictes de halal ne sont pas seulement appliquées aux seuls aliments, mais aussi à de nombreux autres produits tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les vêtements. Ainsi, tous les ingrédients destinés au marché halal doivent être obtenus auprès de sources confirmes aux réglementations islamiques, sans nuire à l'environnement et à la communauté.

Halal, un marché potentiel pour le Vietnam

Le marché des pays musulmans (marché halal) est vu comme un marché potentiel, notamment pour les pays ayant de nombreux avantages dans l'exportation de produits agricoles et aquatiques comme le Vietnam.

Le Vietnam bénéficie de nombreuses conditions favorables pour exporter des produits alimentaires vers le marché mondial halal. En outre, le pays peut tirer parti des opportunités offertes par les accords de libre-échange de nouvelle génération. La complémentarité entre la structure des importations et des exportations du Vietnam et les besoins des marchés des pays musulmans renforce encore cette dynamique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'augmentation des échanges commerciaux.

Selon les experts, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer l’industrie halal et en faire une partie importante de son économie nationale. Le pays peut s'appuyer notamment sur trois facteurs favorables :

Primo, le pays a aujourd'hui une grande expérience dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires, du tourisme, du textile et de l'habillement.

Secundo, le Vietnam a signé pas moins de 17 accords de libre-échange (ALE), dont de nombreux ALE de nouvelle génération, régionaux et interrégionaux signés.

Tertio, des politiques, stratégies et bases juridiques importantes sur le halal sont promues et mises en œuvre par le gouvernement, les ministères, les branches et les localités.

Photo : VNA/CVN

Sur ce dernier point, on peut citer le projet ''Renforcer la coopération internationale pour construire et développer l'industrie halal du Vietnam jusqu'en 2030'' qui a été lancé par le Premier ministre Pham Minh Chinh le 14 février 2023. Il s'agit du premier projet visant à définir des orientations majeures et stratégiques au niveau national sur la mobilisation de ressources internationales pour construire et développer une industrie halal vietnamienne professionnelle et intégrale, aidant ainsi le Vietnam à participer plus efficacement au marché mondial halal.

Plus récemment encore, le 24 avril, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a annoncé la décision de créer le l'Autorité de certification halal du Vietnam (HALCERT), ce qui a contribué ainsi à favoriser les activités de certification Halal au Vietnam... Celles-ci sont considérées comme de véritables ''passeports'' aidant les entreprises vietnamiennes à exploiter le potentiel du marché halal des pays musulmans.

Cependant, l'obtention des certifications Halal demeure un défi majeur pour les entreprises vietnamiennes. Afin de faciliter l'accès et l'exploitation du marché Halal, les autorités et plusieurs localités à travers le pays ont intensifié leurs efforts de sensibilisation en informant les entreprises sur les politiques commerciales, la culture et les habitudes de consommation des marchés islamiques. Ces initiatives s'accompagnent d'un soutien accru pour la promotion commerciale, l'accès au marché, ainsi qu'une participation active et efficace à ce secteur à fort potentiel.

Destination dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de produits et services halal

La conférence internationale halal, intitulée ''Valoriser les forces endogènes et renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement de l’industrie halal au Vietnam'', qui s'est tenue mardi 22 octobre à Hanoï, a marqué le premier événement d'envergure nationale dédié à ce secteur. Elle a rassemblé de nombreux dirigeants de ministères, de départements ainsi que des représentants de villes et provinces, avec la participation de près de 600 délégués vietnamiens et étrangers, en présentiel et en ligne.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’ambition du Vietnam de faire de l’industrie halal un secteur clé de son économie. L'objectif est de positionner le Vietnam comme une destination incontournable sur la carte mondiale du halal, en devenant un maillon essentiel dans la chaîne d'approvisionnement des produits et services halal à l'échelle internationale.

Selon Pham Minh Chinh, le Vietnam dispose de trois bases importantes pour développer l'industrie halal.

Premièrement, à côté d’une situation politique et sociale stable, le Vietnam se classe actuellement au 34e rang en termes d’envergure économique et se trouve dans son âge d'or démographique avec une population de 100 millions d'habitants.

Deuxièmement, le Vietnam entretient des liens économiques internationaux de plus en plus étendus, des relations diplomatiques avec 194 pays à travers le monde, des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec 32 pays, participe à plus de 70 organisations régionales et internationales et entretient de bonnes relations de coopération avec la communauté des pays musulmans à travers le monde.

Troisièmement, le Vietnam bénéficie des avantages en matière de situation géographique et de conditions naturelles favorables pour participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement des produits et services halal ainsi que des avantages en matière développement du tourisme, y compris le tourisme halal avec un long littoral et un écosystème diversifié.

Le chef du gouvernement a également affirmé les trois messages du Vietnam dans le développement de l'industrie halal.

Tout d’abord, le Vietnam veut faire du halal ''un élément important de la coopération économique, un nouveau pilier, un nouveau moteur'' dans le développement des relations avec les autres pays.

Ensuite, le Vietnam considère le halal comme une ''opportunité en or'' pour les entreprises vietnamiennes d'améliorer leur capacité de production et de participer efficacement au marché halal mondial.

Enfin, le Vietnam préconise le développement de l'industrie halal sur la base du respect des valeurs culturelles, en particulier de la culture humaine, de la valeur de la coexistence pacifique, démontrant ainsi la contribution et la responsabilité du Vietnam à travailler ensemble à l’édification d'un monde de paix, de diversité, d'harmonie et de développement mutuel.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, les délégués vietnamiens et étrangers ont apprécié le potentiel, les atouts et les stratégies du Vietnam pour participer activement au marché halal mondial.

Mohamed Jinna, président de l'Autorité Halal de l'Inde, a affirmé que le Vietnam possédait un "avenir prometteur" sur le marché mondial Halal, qui est un marché "ouvert". Selon lui, la certification Halal constituera une "porte d'entrée" permettant au Vietnam d'accéder à un vaste marché couvrant de nombreux secteurs tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la mode, et même le tourisme.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (INMPI), Ihsan Ovut, a apprécié le potentiel du Vietnam dans le développement du tourisme, de l'alimentation, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques halal.

De son côté, Moteb Al-Mezani, président du Centre de certification halal du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a souligné que la certification des produits, y compris la certification halal, représente le plus haut gage de confiance en termes de qualité. Il a également affirmé que la politique du Vietnam en matière de développement de l'industrie halal est en parfaite adéquation avec les intérêts et les orientations de développement des relations de coopération entre les pays du Golfe.

La conférence a transmis le message d'un Vietnam prêt à ''coopérer et se développer ensemble'', en combinant de manière harmonieuse les ''forces internes'' issues des potentiels et atouts nationaux avec les ''forces endogènes'' en provenance de la coopération internationale, pour le développement d'une industrie et d'un écosystème halal complet et durable au Vietnam, permettant ainsi au pays d’affirmer progressivement sa position solide sur la carte mondiale du halal.

VNA/CVN