Projection d'un documentaire sur le football féminin vietnamien

Nguyên Thi Tham, réalisatrice et scénariste, a déclaré : “Le football féminin vietnamien a traversé trois générations. Chacune a joué un rôle essentiel, mais nous avons choisi de mettre en avant la première génération, qui a jeté les bases, et la troisième, composée de joueuses talentueuses et déterminées. Sous la tutelle de l’entraîneur Mai Duc Chung, elles ont réalisé l’exploit d’obtenir une place pour la Coupe du Monde, permettant pour la première fois de faire résonner l’hymne national vietnamien sur cette scène prestigieuse”.

Des moments émouvants

La réalisatrice partage son engagement pour ce projet : “J’ai initialement hésité à plusieurs reprises, mais après avoir commencé les recherches fin 2022 et avoir filmé sur le terrain lors des SEA Games 32 en mai 2023 au Cambodge, je me suis laissée emporter par cette histoire riche et émotionnelle. J’ai promis à mes protagonistes de leur offrir un film à la fois humoristique et héroïque, entrecoupé de moments poignants”.

Parmi ces moments mémorables, une question l’a particulièrement marquée. Nguyên Thi Tham a demandé aux joueuses : “Quelle est votre principale motivation pour gagner ?” La réponse, simple mais profonde, a été : “C’est la famille”.

Émue, Nguyên Thi Bich Thùy a confié à l’équipe de tournage : “Aujourd’hui, toutes les promesses faites à mon père, je les ai tenues !”. Ce témoignage poignant illustre à quel point les liens familiaux sont au cœur de la détermination de ces footballeuses.

Le chemin du football féminin vietnamien vers la Coupe du Monde a été marqué par des larmes, du courage, une volonté de fer et un amour incommensurable pour la patrie. Les images du documentaire capturent des moments authentiques, où les paroles des joueuses résonnent avec sincérité.

La milieu de terrain Duong Thi Vân, les yeux embués, déclare : “Notre rêve est le même que celui de tout le monde, et nous avons toujours soif de réaliser notre ambition d’atteindre la Coupe du Monde”. Ses coéquipières partagent ce sentiment, affirmant que le moment où l’hymne national vietnamien a résonné sur la scène mondiale restera à jamais gravé comme le plus heureux de leur vie.

L’entraîneur Mai Duc Chung aime partager cette métaphore simple qui vaut mieux qu’un long discours : “Une seule baguette peut facilement être cassée, mais un faisceau de baguettes ne peut pas. Un collectif uni devient une force irrésistible”.

Les spectateurs pourront également entendre les réflexions touchantes d’autres figures clés. La capitaine Huynh Nhu se remémore son parcours, affirmant : “Je n’ai jamais pensé à abandonner. Je resterai forte. Un jour, je jouerai officiellement...”. De son côté, la milieu de terrain Thanh Nha, bien que délicate, affiche une détermination sans faille : “Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous voulons gagner contre n’importe quel adversaire. Nous voulons laisser notre empreinte”. Enfin, la milieu de terrain Chuong Thi Kiêu ajoute avec humour : “Je suis très mignonne en dehors du terrain, mais sur le terrain, je suis comme... un tigre !”.

Une âme pure et saine

“La plus grande déception pour notre équipe de tournage est de ne pas avoir pu obtenir de visa pour nous rendre en Nouvelle-Zélande en juillet 2023. Cela nous aurait permis de capturer les moments les plus mémorables du football féminin vietnamien lors de sa première participation à la Coupe du Monde. Nous avons finalement dû acheter les droits auprès de la FIFA…”, confie Mme Tham.

Dès le début de l’élaboration du scénario, elle a choisi de ne pas aborder la question du genre ni de comparer le football masculin et féminin, considérant cela comme un véritable respect de l’égalité des sexes. “Chaque genre et chaque métier comportent ses propres défis. Il est impossible de dire lequel est plus difficile que l’autre. Quand on choisit un métier, il faut être prêt à s’investir pleinement. Ce que j’admire le plus chez ces footballeuses, c’est leur capacité à sourire, peu importe les circonstances. Elles sourient en tombant, en se blessant, ou même en subissant des revers. Au-delà de tout cela, ces guerrières dégagent un optimisme et une vitalité qui illustrent la pureté et la force de leur âme. On ressent que toutes les gloires et les épreuves n’entament pas l’authenticité de ces filles qui ont grandi dans la pauvreté”, déclare-t-elle, visiblement émue par son projet.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photos : VNA/CVN

Infographie : Phuong Nga/CVN