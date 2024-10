Trois Vietnamiennes parmi les 100 femmes les plus influentes d’Asie

Les Pdg de VietJet Air, Nguyên Thi Phuong Thao, de Vinamilk, Mai Kiêu Liên, et de Sacombank, Nguyên Duc Thach Diêm, ont été honorées par le magazine Fortune sur la liste des femmes les plus puissantes d’Asie cette année.

Le magazine économique américain Fortune vient d’annoncer le classement des “Femmes les plus influentes d’Asie 2024”, couvrant divers secteurs tels que la finance, l’énergie, les transports, l’alimentation et les boissons, ainsi que l’hôtellerie, dans laquelle figurent trois vietnamiennes.

Le classement rend hommage aux femmes qui ont transformé leurs entreprises et introduit des innovations pour stimuler la croissance industrielle et inspirer la prochaine génération de dirigeants. Il ne s’agit donc pas d’une influence tous azimuts mais uniquement dans le domaine des affaires.

Première femme self-made vietnamienne

Au numéro 66 de la liste se trouve Nguyên Thi Phuong Thao.

Photo : CTV/CVN

Elle est la fondatrice et présidente de VietJet Air, la première compagnie aérienne commerciale privée du Vietnam. Mme Thao a lancé cette compagnie low-cost en 2011, avec pour objectif de rendre les vols accessibles à la fois au niveau national et international.

Selon Fortune, depuis sa création, Vietjet a enregistré une croissance rapide, transportant 25,3 millions de passagers l’année dernière, surpassant les 24,1 millions transportés par Vietnam Airlines. La compagnie a particulièrement développé ses lignes internationales, avec 7,6 millions de passagers transportés l’an dernier, soit une hausse de 183% par rapport à 2022.

Nguyên Thi Phuong Thao est souvent considérée comme la première femme milliardaire autodidacte du Vietnam. En plus de sa réussite en tant que dirigeante, elle est l’une des figures les plus éminentes de l’élite économique vietnamienne, avec une fortune estimée à 2,9 milliards d’USD selon le magazine Forbes, faisant d’elle la seule femme milliardaire du pays depuis maintenant plusieurs années.

Gravir les échelons

Nguyên Duc Thach Diêm, Pdg de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank), s’est classée 71e sur la liste de Fortune. Elle a rejoint la banque en 2002, travaillant dans divers départements, dont la comptabilité, le crédit, le service client, et la gestion de la dette.

Forte de plus de 20 ans d’expérience chez Sacombank, dont 11 ans dans des fonctions de direction, elle a été nommée directrice générale en 2017, élue membre du conseil d’administration en 2018, et vice-présidente permanente en 2022.

Sous sa direction, Sacombank a mené un processus de restructuration de sept ans pour réduire les créances irrécouvrables, avec des actifs totaux atteignant aujourd’hui 27 milliards d’USD. Actuellement, la banque atteint une capitalisation boursière de 64.000 milliards de dôngs.

Influence exceptionnelle

La dernière représentante du Vietnam sur la liste est Mai Kiêu Liên, Pdg de Vinamilk, née en 1953 à Paris et originaire de Hâu Giang, dans le Sud du Vietnam.

En 1957, sa famille, composée d’intellectuels patriotes, est retournée au Vietnam. Après avoir été envoyée par l’État vietnamien en Union soviétique pour étudier la transformation du lait, elle est devenue ingénieur au sein de la Compagnie de lait et de café du Sud, prédécesseur de Vinamilk.

Depuis 1992, elle occupe le poste de Pdg de Vinamilk, qu’elle a transformée en la plus grande entreprise agroalimentaire cotée à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), avec une capitalisation boursière de 6 milliards d’USD. Vinamilk, autrefois entreprise publique, est entrée en bourse en 2003.

Photo : VNA/CVN

En 15 ans, sous sa direction, l’entreprise a développé un réseau de 13 fermes conformes aux standards internationaux et gère plus de 160.000 vaches, produisant plus d’un million de litres de lait par jour. Vinamilk est désormais l’une des 40 plus grandes entreprises de produits laitiers au monde en termes de chiffre d’affaires et est la 6e marque laitière la plus valorisée au monde avec 3 milliards d’USD, selon le Brand Finance du Royaume-Uni.

L’entreprise fournit actuellement 250 types de produits et les exporte vers 60 pays et territoires, avec un chiffre d’affaires total en 2023 atteignant 60.479 milliards de dôngs (2,37 milliards d’USD).

Mai Kiêu Liên a été reconnue par des organisations internationales comme Nikkei et Forbes Asia pour son influence exceptionnelle dans les affaires et ses contributions à l’économie vietnamienne.

Dan Thanh/CVN