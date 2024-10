Hô Chi Minh-Ville : haro sur l’habitat précaire !

>> Le pays s’unit pour éradiquer les logements de fortune

>> Aide aux plus démunis des zones frontalières

Photo : VNA/CVN

Le Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 12 octobre, la cérémonie de lancement du Mois d’action "Pour les pauvres" de l’année 2024 qui a commencé le 17 octobre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, et qui se terminera le 18 novembre, Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam.

Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce Mois d’action était le premier événement important, suite au XIIe Congrès du Front de la Patrie de la mégapole du Sud, illustrant une détermination claire à placer les personnes au centre des objectifs et tâches de développement. Le point culminant de ce mois spécial est le mouvement d’émulation "Élimination des logements de fortune".

"L’éradication de l’habitat précaire est non seulement une tâche urgente, mais elle reflète aussi la responsabilité de la société, qui s’unit pour soutenir les personnes en difficulté. Hô Chi Minh-Ville s’efforcera d’éliminer 100% de ces logements d’ici le 30 avril 2025", a-t-il déclaré.

Selon le Comité du Front de la Patrie vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, en octobre, le Fonds municipal "Pour les pauvres" a reçu plus de 135 milliards de dôngs de soutien de la part d’agences, d’unités, d’organisations religieuses, d’entreprises et de citoyens, et a dépensé plus de 148 milliards de dôngs.

"Personne ne sera laissé de côté"

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Tuân, vice-président du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, a précisé qu’en 2024, le Front avait mobilisé la participation et le soutien de la population, des organisations, des entreprises, et des individus pour unir les forces et contribuer au développement de la ville.

"Les activités de bien-être social sont encouragées afin d’apporter soutien et solidarité aux personnes en difficulté, pour que +personne ne soit laissé de côté+. Cela contribue à faire de Hô Chi Minh-Ville une localité offrant une qualité de vie digne, civilisée, moderne et bienveillante", a-t-il affirmé.

Nguyên Thu Huong, présidente du Comité du Front de la Patrie de l’arrondissement de Binh Thanh, a déclaré : "L’arrondissement supprimera au moins 10 maisons de fortune, construira ou réparera 20 maisons du cœur, offrira des moyens de subsistance et une formation professionnelle aux ménages pauvres et quasi pauvres. Il soutiendra également la distribution de cartes d’assurance maladie pour les personnes en difficulté et attribuera des bourses Nguyên Huu Tho aux élèves brillants, aux étudiants méritants et aux orphelins. Il contribuera également à aider plus de 2.000 familles à mettre en œuvre le projet de dragage et d’assainissement du canal Xuyên Tâm".

Taux de pauvreté à 0,33%

Photo : VNA/CVN

Le taux de pauvreté à Hô Chi Minh-Ville est passé en 2023 de 1,49% à 0,33%, dépassant ainsi l’objectif fixé par la Résolution du XIe Congrès de l’organisation du Parti municipal. Inspirée par les valeurs de solidarité, la mégapole du Sud diffuse un message de bienveillance, de partage et de détermination pour que "personne ne soit laissé pour compte".

Selon la permanence du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, le Mois d’action "Pour les pauvres" ambitionne de mobiliser 40 milliards de dôngs du Fonds national "Pour les pauvres" et plus de 125 milliards du réseau municipal du Front de la Patrie vietnamienne.

Grâce à ces fonds, le Fonds "Pour les pauvres" de la ville continuera à répondre aux besoins des ménages pauvres et quasi pauvres, notamment en soutenant la construction ou la réparation de maisons vétustes, en offrant des moyens de subsistance, des formations professionnelles, des bourses, et en prenant en charge des cartes d’assurance maladie.

La Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, l’Association municipale des agriculteurs, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la mégapole du Sud, l’Association municipale des femmes et le réseau municipal du Front de la Patrie ont promis de construire ou réparer 358 maisons précaires et délabrées pour une valeur de plus de 20,4 milliards de dôngs.

Quê Anh - Thanh Vu/CVN