Le pays s’unit pour éradiquer les logements de fortune

>> L'importance de rassembler la force du bloc de la grande union nationale

>> Lâm Dông soutient la construction et la réparation de 1.813 maisons

>> Plus de 500 ménages pauvres et quasi-pauvres à Thai Nguyên éligibles à une aide

>> Aide aux plus démunis des zones frontalières

“Vivre dans un logement décent” reste le rêve de nombreuses personnes, notamment des ménages précaires vivant dans des zones sinistrées et reculées.

Photo : VNA/CVN

Cependant, de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés à trouver un logement. Certaines d’entre elles vivent dans des habitations précaires, qui ne respectent pas les normes d’hygiène et de sécurité. Le 13 avril dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d’émulation et de récompense, avait lancé le mouvement d’émulation “Unir les forces pour éliminer les maisons de fortune dans tout le pays d’ici 2025”. Il ne reste désormais que 450 jours et nuits pour atteindre cet objectif d’élimination totale des maisons délabrées.

Le chef du gouvernement a réitéré son appel à une campagne d’émulation sur cette période, soulignant l’importance de mobiliser toutes les forces de la société pour réussir cette mission. Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le Vietnam compte encore plus de 400.000 logements de fortune.

La campagne s’articule autour de trois tâches principales : Primo, l’aide au logement pour les personnes méritantes en difficulté, avec environ 200.000 logements financés par l’État. Secundo, l’assistance au logement pour les populations pauvres et les minorités ethniques dans le cadre des programmes cibles nationaux, avec 88.000 logements. Tertio, l’élimination des maisons temporaires et délabrées pour les ménages ne relevant pas des deux premiers groupes.

Les statistiques locales révèlent qu’en dehors des deux premiers groupes soutenus par le budget de l’État et les programmes nationaux, il reste 153.881 maisons temporaires ou délabrées à rénover ou réparer dans tout le pays. Si une aide de 50 millions de dôngs est accordée pour la construction d’un nouveau logement et 25 millions pour la réparation, un budget total de plus de 6.500 milliards de dôngs (257 millions d'USD) serait nécessaire.

Autonomie de la population

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exhorté les provinces et les villes à promouvoir l’esprit d’autonomie et de résilience, et à mettre en place des mécanismes adaptés pour aider ceux qui peinent à éliminer les habitations en mauvais état. Il a souligné l’importance de mobiliser les ministères, les agences, les entreprises, les banques, ainsi que les organisations et particuliers, tant au niveau national qu’international. Il a insisté sur la nécessité de diversifier les formes de soutien, en combinant les ressources de l’État et de la société, tout en garantissant la transparence et l’efficacité des mécanismes pour éviter tout gaspillage.

Pham Minh Chinh a estimé que ce mouvement d’émulation portait une profonde signification humanitaire et devait recevoir un soutien large de toute la société. Lors de la cérémonie de lancement, de nombreuses organisations, entreprises et particuliers se sont engagés à contribuer un montant total de 336 milliards de dôngs (13,44 millions USD), suffisant pour construire 6.720 maisons. À ce jour, plus de 44 milliards de dôngs ont déjà été mobilisés localement pour soutenir ce projet.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2000, plus de 1,7 million de maisons “đại đoàn kết” (“maisons de grande solidarité”) ont été construites. L’élimination des maisons précaires constitue l’une des politiques majeures du Parti et de l’État, et une mission politique essentielle qui est mise en œuvre de manière rigoureuse à tous les niveaux. Cet effort participe à la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale, avec pour objectif de “ne laisser personne de côté”.

Le ministère de la Construction a été chargé de travailler avec les Comités populaires des provinces et des villes pour étudier et concevoir des modèles de logements adaptés aux exigences techniques et qualitatives, tout en respectant les spécificités culturelles et locales de chaque région.

Le 16 juillet, le Premier ministre a annoncé la création d’un Fonds national pour l’élimination des maisons temporaires et délabrées, destiné aux ménages pauvres et quasi-pauvres. Ce fonds est chargé de recevoir et de gérer les sources de financement, de soutien et les contributions monétaires volontaires, tant nationales qu’internationales, pour soutenir cette initiative. Il s’agit d’un fonds public hors budget de l’État, et administré par le ministère des Finances.

Xuân Lôc/CVN