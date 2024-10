Les femmes rurales à l’avant-garde de la transformation numérique

Les coopératives dirigées par des femmes dans les zones rurales de Hanoï adoptent la transformation numérique en utilisant le commerce électronique, la promotion commerciale et les plateformes technologiques pour stimuler la croissance économique locale.

Photo : VGP/CVN

Ces dernières années, près de 31 coopératives et 40 groupes coopératifs dirigés par des femmes ont été créés avec le soutien de l’Union des femmes de Hanoï.

À l’écart du centre-ville animé, la Coopérative de production et de transformation agricoles de Yên Anh, à Châu Son, dans le district de Ba Vi, se distingue comme un collectif florissant dirigé par des femmes. Spécialisée dans les produits agricoles transformés, la coopérative emploie sept membres et fournit du travail à plus de 80 travailleurs locaux, avec des revenus mensuels d’environ 8 millions de dôngs.

Avec le soutien de l’Union des femmes et des autorités locales, la coopérative a fait des progrès significatifs dans l’adoption de technologies, de machines et d’équipements de pointe, rationalisant la production, de la transformation à l’emballage.

Elle a également mis en place cinq points de vente au détail à Hanoï, Nam Dinh, Phú Tho, Quang Ninh et Thái Nguyên, et commercialise activement ses produits lors de foires et expositions.

Les membres de la coopérative se sont tournés vers des sites de commerce électronique comme Shopee et des plateformes comme Zalo, Facebook et TikTok pour toucher un public plus large.

Profiter de plateformes

Pham Thi Tu Hâu, membre fondatrice de la coopérative, explique que celle-ci joue un rôle vital en tant que lien entre les agriculteurs du district de Ba Vi et le marché, en connectant les produits agricoles bruts aux consommateurs. Elle ajoute que grâce à l’innovation numérique et au développement stratégique de la marque, la coopérative s’est rapidement taillé une niche sur le marché, créant des emplois et augmentant les revenus de ses membres.

La Coopérative de fruits et légumes bio de Chuc Son, dans le district de Chuong My, innove également dans la transformation numérique. Sa directrice générale adjointe Dào Thi Thanh souligne l’engagement de l’établissement à intégrer des technologies de pointe dans ses processus de production, notamment avec un système de station météorologique intelligente lié à l’application iMetos.

Elle explique que l’application envoie des alertes météorologiques en temps réel directement sur les smartphones des agriculteurs, fournissant des informations vitales sur les précipitations, l’ensoleillement et l’humidité. Grâce à ces données, les agriculteurs peuvent ajuster leurs calendriers de plantation et leurs plans de fertilisation pour optimiser leurs cultures.

Photo : CTV/CVN

La technologie de traçabilité électronique est également adoptée dans les domaines de la production et de la vente. Selon Dào Thi Thanh, cela permet aux clients de suivre l’origine de leurs aliments jusqu’aux fermes où ils ont été cultivés en scannant les codes QR sur les emballages des produits.

“Ce système offre non seulement de la transparence aux consommateurs, mais aide également les producteurs à optimiser leurs opérations. En suivant les données de vente, la coopérative peut prendre des décisions éclairées sur la planification de la production et les ajustements de rendement, augmentant ainsi l’efficacité économique et la crédibilité des fermes de ses membres”, précise M. Thanh.

Application de logiciels de comptabilité

Les femmes sont à l’avant-garde de nombreux concepts de pointe qui révolutionnent l’agriculture grâce à la technologie numérique dans le district de Thanh Oai, où 38 coopératives prospèrent. Elles utilisent des drones pour pulvériser des pesticides, appliquent des logiciels de comptabilité avancés, mécanisent les processus de production et adoptent les normes VietGap et biologiques pour garantir des produits de haute qualité.

Photo : CTV/CVN

En tête de l’agriculture durable, la Coopérative d’agriculture biologique Tiên Duong, du district de Dông Anh, prospère grâce à son modèle de production innovant “à cinq parties”, qui réunit gestionnaires, scientifiques, producteurs, commerçants et consommateurs.

“Cette approche collaborative a non seulement conduit à un succès significatif, mais elle a également ouvert la voie à notre initiative numérique de pointe, la solution microbienne biologique Orgavina”, explique sa directrice Pham Thi Ly.

Elle ajoute que la coopérative forge de solides alliances avec d’autres coopératives pour améliorer ses pratiques vertes et durables.

Nguyên Dinh Hoa, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de Hanoï, souligne que ces modèles numériques pionniers, bien qu’encore à leurs débuts, ont déjà eu un impact notable sur les communautés locales.

Il ajoute que cette transformation a conduit à une augmentation des revenus des producteurs et à une économie rurale florissante. “L’impulsion donnée à l’innovation numérique dans le développement économique des femmes est essentielle pour façonner une Patrie durable, moderne et prospère”, conclut-il.

Thúy Hà/CVN