MobiFone et Ericsson s’associent pour créer un pôle d’innovation 5G au Vietnam

MobiFone et Ericsson ont signé mercredi 2 octobre à Hanoï un protocole d’accord (MoU) pour coopérer à la création d’un pôle d’innovation 5G dans les locaux de MobiFone au Vietnam.

Le pôle d’innovation 5G présentera des cas d’utilisation 5G innovants qui démontrent le potentiel de la 5G pour les consommateurs et les entreprises sur la base d’équipements de pointe et d’écrans interactifs.

Il sera conçu pour servir d’espace de co-création 5G avec un réseau sandbox 5G moderne, et sera utilisé pour développer de nouveaux cas d’utilisation 5G en collaboration avec des partenaires au Vietnam et dans d’autres parties du monde.

Les deux entreprises feront la promotion du pôle d’innovation 5G en tant qu’environnement d’innovation dynamique pour les consommateurs et les entreprises. Le pôle d’innovation soutiendra également des projets de R&D.

"Le pôle d’innovation 5G permettra aux industries et aux entreprises de réaliser le potentiel de transformation de la 5G, sa pertinence pour leur planification stratégique à long terme et comme catalyseur de leurs initiatives de transformation numérique. MobiFone souhaite que l’industrie vietnamienne réalise tous les avantages de l’Industrie 4.0 avec la 5G", a déclaré Tô Manh Cuong, Pdg de MobiFone.

Ericsson partagera avec MobiFone son expérience mondiale des applications commerciales 5G et aidera MobiFone à établir et à maintenir les opérations du pôle d’innovation, le conseil en conception et les solutions d’expérience de service.

"En travaillant avec MobiFone et d’autres acteurs de l’écosystème au Vietnam, nous promouvrons l’innovation qui soutiendra les initiatives de transformation numérique du pays et profitera aux entreprises vietnamiennes. Nous aiderons MobiFone à se connecter avec d’autres centres et instituts de recherche étrangers, ainsi qu’avec des partenaires d’Ericsson, pour faire du pôle d’innovation une véritable expérience", a déclaré Rita Mokbel, responsable d’Ericsson Vietnam.

Ericsson Vietnam s’engage à favoriser les partenariats pour garantir que le Vietnam récolte tous les avantages d’un réseau 5G robuste et durable.

Le dernier rapport du cabinet de conseil Frost & Sullivan réaffirme le leadership d’Ericsson sur le marché des infrastructures de réseau 5G, qui couvre les réseaux d’accès radio (RAN), les réseaux de transport et les réseaux centraux.

Ericsson a été classé leader dans l’analyse Frost Radar 5G Network Infrastructure Market 2024 pour la quatrième année consécutive, soulignant l’impact de la stratégie de l’entreprise pour répondre aux besoins évolutifs des fournisseurs de services de communication.

