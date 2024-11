Le Vietnam accélère sa transition numérique avec la 5G

Le Vietnam met en œuvre une stratégie d’infrastructure numérique ambitieuse pour déployer la 5G, tout en intégrant l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Ce plan vise à bâtir un réseau hyperconnecté pour favoriser la transition vers une société numérique d’ici 2030.

>> Commercialisation de la 5G pour le changement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, le Vietnam aspire à se transformer en une nation intelligente et moderne. Le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoà Binh, a récemment signé la décision N°1132 du 9 octobre 2024, approuvant la Stratégie d’infrastructure numérique d’ici 2025, avec vision à l’horizon 2030.

Cette stratégie vise non seulement à généraliser la 5G sur l’ensemble du territoire, mais aussi à créer les bases pour le développement des technologies telles que l’IA, la blockchain et les mégadonnées, afin que le Vietnam puisse rivaliser sur la scène internationale.

La stratégie repose sur quatre composantes principales : les télécommunications et Internet, les données, les infrastructures physiques-numériques, ainsi que les infrastructures et services numériques.

Elle met l’accent sur l’expansion du réseau de télécommunications et d’Internet, considérés comme le socle du développement de l’économie numérique, de la société numérique et de l’e-gouvernement, tout en assurant la défense et la sécurité nationales.

Vers un Vietnam hyperconnecté

Photo : VNA/CVN

D’ici 2025, le Vietnam prévoit d’étendre la fibre optique à chaque foyer, garantissant que toutes les provinces, villes, parcs de haute technologie, centres de recherche, ports maritimes et aéroports internationaux soient connectés à la 5G. Deux nouveaux câbles sous-marins internationaux seront également mis en service, ouvrant la voie à la création de centres de données écologiques, avec une efficacité énergétique optimisée (PUE inférieure à 1,4).

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de déployer au moins six nouveaux câbles sous-marins, portant la capacité totale à 350 Tbps. Le pays vise également à maîtriser la construction et la gestion d’un câble sous-marin et d’un câble terrestre, garantissant une capacité de réserve trois fois supérieure aux besoins réels, assurant ainsi un réseau national stable et durable.

Un des points forts de la stratégie est la création de centres de données conformes aux normes internationales. D’ici 2030, des centres de données gigantesques (Hyperscale Data Centers) apparaîtront à travers le pays, soutenant non seulement les applications d’IA, mais aussi les besoins nationaux en données, tout en préparant le Vietnam à devenir un hub numérique régional.

La stratégie ne se contente pas d’améliorer la connectivité ; elle vise à construire un Vietnam hyperconnecté. D’ici 2030, chaque citoyen aura accès à la fibre optique avec une vitesse d’au moins 1 Gbps, et le réseau 5G couvrira 99% de la population. Tous pourront ainsi bénéficier des avantages de la société numérique, des services de santé en ligne à l’éducation à distance, en passant par le commerce électronique.

Chaque citoyen devrait également disposer d’une connexion Internet des objets (IoT) d’ici 2025, un chiffre qui devrait passer à quatre connexions d’ici cinq ans. L’adoption des signatures numériques au sein de la population adulte passera de 50% à plus de 70% entre 2025 et 2030.

Le Vietnam se prépare également à entrer dans la course à la 6G, avec des plans déjà établis pour tester et déployer cette nouvelle génération de réseau mobile.

Développement des infrastructures

Photo : VNA/CVN

Afin d’atteindre ces objectifs, le développement des infrastructures numériques est une priorité. En matière de télécommunications et d’Internet, le réseau sera étendu à tous les foyers, entreprises et organisations, grâce à des technologies avancées telles que la fibre optique et le wi-fi de nouvelle génération, garantissant une connexion fluide et sans latence. Des investissements accrus seront également réalisés dans les systèmes de transmission internationaux.

Les entreprises de télécommunications coopéreront pour partager les câbles sous-marins internationaux, optimisant ainsi la capacité tout en réduisant les coûts d’investissement. Cette initiative vise à assurer le développement durable des infrastructures de télécommunications et à accélérer le déploiement d’au moins deux câbles sous-marins sous contrôle vietnamien.

La stratégie met également l’accent sur l’extension de la couverture mobile 5G et l’amélioration de la qualité des services dans des zones clés telles que les centres administratifs, les sites culturels et historiques, les attractions touristiques, les hôpitaux, les établissements d’enseignement supérieur, les pôles de transport, les autoroutes, les chemins de fer, les voies navigables, les centres commerciaux, les complexes résidentiels et les zones rurales. L’intégralité du réseau Internet vietnamien migrera vers le protocole IPv6.

Le Vietnam se concentrera sur l’attraction d’investissements dans les infrastructures de données, notamment les centres de données conformes aux normes internationales, sécurisés, durables et écologiques, ainsi que dans les services de cloud computing. Des investissements seront effectués dans des centres de données hyperscales, des installations dédiées à l’IA et des centres de données edge. Le pays développera également des centres de données multi-usages à l’échelle nationale et régionale.

Photo : VNA/CVN

Le système physique et numérique sera intelligemment intégré, que ce soit pour la gestion des transports, des réseaux énergétiques ou des villes. L’installation de capteurs et de technologies numériques augmentera la productivité, optimisera l’utilisation des ressources et réduira les délais de déploiement.

L’interopérabilité entre les dispositifs IoT et les réseaux sera renforcée par des logiciels intermédiaires (middleware), en exploitant les réseaux mobiles 4G et 5G pour les solutions IoT. Le Vietnam tirera également parti du cloud computing et intégrera des technologies avancées telles que l’IA pour stimuler son développement industriel.

Enfin, les services et technologies numériques transformera l’interaction des citoyens et des entreprises avec le monde numérique, qu’il s’agisse d’identification numérique, de paiements électroniques ou de facturation numérique. Ces plateformes seront conçues pour réduire la consommation d’énergie, tout en garantissant des services performants et durables.

Viêt Hung - Dan Thanh/CVN