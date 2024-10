Le rôle des femmes promu dans les sciences et technologies

La Conférence du Réseau des femmes scientifiques et ingénieures d’Asie-Pacifique APNN 2024 s’est tenue les 4 et 5 octobre à Hanoï, avec comme but de rehausser le statut des femmes intellectuelles au Vietnam et dans la région.

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème “Le rôle des femmes dans la science et la technologie et l’intégration internationale pour le développement durable”, c’était la deuxième édition de la conférence APNN au Vietnam, la précédente en 2018.

Cette réunion a attiré plus de 300 délégués venus de 13 pays et territoire.

Surmonter les stéréotypes de genre

“La conférence APNN 2024 n’était pas seulement un forum de partage de connaissance, mais aussi un pont permettant aux pays de construire un avenir plus durable, où les femmes sont autonomes et contribuent pleinement au développement de la communauté”, a déclaré la Pr.-Dr. Lê Thi Hop, présidente de l’Association des femmes intellectuelles du Vietnam.

Les principaux contenus du forum comprenaient le bilan des activités des pays, la stratégie opérationnelle de l’APNN pour les années à venir, l’approbation d’un programme d’action et la réunion des dirigeants du réseau international des femmes ingénieures et scientifiques de la région Asie-Pacifique.

Deux sujets d’actualité ont notamment été discutés avec attention : “Genre et STEM (domaine des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)” et “Santé et environnement”. Ces questions ont non seulement un impact direct sur le développement de chaque pays, mais affectent également l’avenir de la région et du monde.

Photo : CTV/CVN

Selon la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Hà Thi Nga, la communauté nationale de femmes scientifiques s’est développée tant en quantité qu’en qualité, avec des projets de recherche apportant de nombreux avantages à la société et au pays. Des organisations internationales comme l’UNESCO ont honoré de nombreuses jeunes femmes scientifiques et professeures vietnamiennes.

“Cette conférence était non seulement une opportunité pour le Vietnam d’écouter et d’apprendre des pays de la région, mais aussi celle, pour les femmes scientifiques de tous les pays membres de se connecter, de partager leurs expériences et de coopérer pour créer des initiatives révolutionnaires visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes”, a-t-elle souligné.

Dans son discours lors de la conférence, la Dr. Sarah Peers, présidente du Réseau international de femmes ingénieurs et scientifiques (INWES), a déclaré que nous devrions embrasser le pouvoir de l’unité et de la diversité. “Chacune d’entre nous a une histoire unique, mais ensemble, nous composons un récit puissant, une résilience, une innovation et un impact collectif”.

Elle espère que davantage de femmes participeront au leadership, au domaine des STEM ainsi qu’à la recherche scientifique.

Honorer les personnes inspirantes

Selon la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh, le Vietnam continue d’améliorer son rendement en matière d’innovation, comme en témoigne la progression du pays de la 40e place en 2023 à la 36e actuellement dans le classement mondial.

Les femmes scientifiques et ingénieures vietnamiennes participent largement à ce type de réalisations cruciales, avec des recherches et des inventions de haute qualité, utiles et précieuses pour résoudre les problèmes urgents du pays dans différents domaines.

“La présence des femmes a progressivement comblé l’écart entre les sexes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Nous sommes fières que parmi près de 6.000 membres de l’Association des femmes intellectuelles du Vietnam, de nombreuses femmes aient été honorées à juste titre par de prestigieux prix scientifiques nationaux et internationaux, tels que le Prix d’État pour la science et la technologie, le Prix Hô Chi Minh, le Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam (VIFOTEC), le Prix Kovalevskaïa, le Prix Oréal-UNESCO pour les femmes et la science et d’autres nombreuses distinctions internationales”, a-t-elle souligné.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a également honoré la Professeure associée-Dr. Nguyên Thi Trâm et la Pr.-Dr. Huynh Thi Phuong Liên, deux membres éminents de l’Association des femmes intellectuelles du Vietnam qui ont reçu le titre d’“Héroïne du travail dans la période de Renouveau”.

Photo : CTV/CVN

La Dr. Nguyên Thi Trâm a créé des dizaines de variétés de riz hybride de qualité qui donnent d’abondantes récoltes aux paysans. Elle a contribué à rapporter des dizaines de milliards de dôngs au budget de l’État par la vente de ces variétés. Elle est même la personne qui a vendu le plus de brevets d’espèces de riz hybrides du Vietnam.

Au cours de ses 54 ans de carrière, de 1966 à 2020, la virologiste Huynh Thi Phuong Liên a grandement contribué au développement de la recherche nationale, spécifiquement dans le domaine de la médecine préventive.

En outre, la Dr. Nguyên Thi Phuong Thao, 33 ans, travaille actuellement à l’Institut de recherche et de technologie génétique sur les cellules souches de Vinmec (du conglomérat vietnamien Vingroup). Elle a également été honorée en devenant la première femme au Vietnam à être élue membre de l’Académie mondiale des jeunes scientifiques en 2024.

“Ce sont des exemples qui inspireront la prochaine génération à surmonter les stéréotypes de genre et à équilibrer les responsabilités d’épouse et de mère de famille tout en déployant sa créativité et son dévouement à la conquête de nouveaux sommets dans le domaine des STEM”, a souligné Nguyên Thi Thanh.

Réseau de femmes ingénieurs et scientifiques Le Réseau de femmes ingénieurs et scientifiques d’Asie-Pacifique (APNN) se compose de 15 pays et territoire de la région : l’Australie, le Bangladesh, la République de Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Mongolie, le Myanmar, le Népal, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, Taïwan (Chine) et le Vietnam.

Thúy Hà/CVN