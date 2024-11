Une révolution technologique en cours

>> Le Vietnam accélère sa transition numérique avec la 5G

>> Commercialisation de la 5G pour le changement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Le groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée du Vietnam (Viettel) a récemment lancé son premier réseau 5G, offrant des vitesses Internet plus rapides et une latence ultra-faible. Ils ont proposé des forfaits prépayés, à partir de 135.000 dôngs par mois, ainsi que des abonnements mensuels allant de 200.000 dôngs à 2 millions de dôngs.

Parallèlement, l’opérateur mobile VinaPhone, filiale du groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT), propose le service 5G gratuitement aux utilisateurs dans les zones couvertes. Selon un représentant de VinaPhone, le service 5G sera élargi à de nombreuses applications d’automatisation, de surveillance, de contrôle automatique et d’administration intelligente pour les entreprises, les usines, les ports maritimes et le secteur médical, ainsi que pour l’enseignement à distance.

Après quelques jours d’expérience avec le réseau 5G, Tuân Anh, résident du district de Phu Nhuân à Hô Chi Minh-Ville, s’est dit enthousiasmé par des vitesses de connexion atteignant 200 à 300 Mbps. “Depuis que la 5G est disponible, j’ai activé le mode de diffusion wifi sur mon téléphone pour que mon ordinateur portable se connecte rapidement au réseau et que je puisse effectuer mes tâches efficacement”, a-t-il déclaré.

Actuellement, de nombreuses marques soutiennent la connexion 5G, notamment les iPhones de la gamme 12 à 16, les tablettes iPad, et les smartphones d’OPPO (Find N3, Reno 12 5G, A79 5G), Xiaomi (Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Xiaomi 14), Vivo 30E et Honor 200 5G.

De nombreuses nouvelles opportunités

La disponibilité du service 5G stimulera la demande d’achat d’appareils compatibles et renforcera également la concurrence entre les fabricants et entre les détaillants. “L’apparition du réseau 5G non seulement stimule le marché des smartphones, mais crée également les conditions nécessaires au renforcement des industries connexes telles que la technologie, l’éducation et la santé, grâce à la connectivité forte et diversifiée qu’elle offre. Ce développement créera un cycle de promotion mutuelle entre la fourniture de services, les équipements et les besoins des utilisateurs, permettant au marché technologique de se développer dans les années à venir”, a estimé Anh Hông, représentante du système de vente au détail 24hStore.

Photo : CTV/CVN

La 5G n’est pas seulement une avancée technologique, mais également une force puissante capable de transformer la vie et le travail. Pour les utilisateurs, la 5G offre des vitesses de connexion exceptionnelles, permet un enseignement et un travail à distance plus efficaces, et améliore la qualité des soins de santé grâce à des services intelligents.

Pour les entreprises, la 5G ouvre de nombreuses nouvelles opportunités de développement dans des domaines tels que l’Internet des objets (IdO ou IoT), les usines intelligentes, les voitures autonomes et la logistique automatisée. Ces technologies contribuent à optimiser les processus de production, à accroître l’efficacité et à améliorer la compétitivité. “Dans le secteur des smartphones, la 5G redéfinit l’ensemble de l’industrie. Avec la vitesse de connexion rapide, les téléphones 5G offrent non seulement des expériences de navigation sur le web et de visionnage vidéo plus fluides, mais prennent également en charge des fonctionnalités avancées telles que la vidéo 4K, les jeux en ligne sans latence, et l’application de réalité virtuelle (AR) et de réalité augmentée (VR)”, a partagé Phong Lê, directeur commercial de la marque de téléphones Honor Vietnam.

Avec une latence faible, voire quasi nulle, la 5G convient à des applications dans de nombreux domaines, tels que la domotique, les examens médicaux voire la chirurgie à distance. Selon la compagnie Huawei, dans les endroits où la 5G a été mise en œuvre, les opérateurs de télécommunications en ont profité pour proposer des services tels que New Calling, Cloud Phones et 3D sans lunettes. En ce qui concerne les services industriels, l’IoT passif a également été amélioré pour être prêt à s’appliquer à des marchés plus vastes. Les applications de l’Internet des véhicules (IoV) nécessitent des vitesses de liaison montante plus élevées. Actuellement, il y a plus de 1,8 milliard d’utilisateurs de la 5G dans le monde.

Contributions positives à l’économie

Selon Nguyên Thê Kha, directeur commercial du système de vente au détail FPT Shop, la 5G devrait avoir un impact positif sur le développement socio-économique du pays. Pour les citoyens, la 5G peut améliorer la qualité de vie en fournissant de nouveaux services et applications. Par exemple, elle est utilisée pour renforcer la qualité de l’éducation, des soins de santé et des transports, contribuer à simplifier les procédures administratives et offrir des services de télévision en ligne de haute qualité, de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Photo : VNA/CVN

Pour l’économie et la société, la 5G peut stimuler la croissance économique grâce à la création de nouvelles industries et d’emplois. Cela contribuera à générer de nombreux postes de haute technologie pour les ingénieurs afin de maximiser les avantages de cette technologie. De plus, la 5G peut accélérer l’innovation scientifique en offrant une faible latence et une haute densité, nécessaires aux applications avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML). Par exemple, la 5G peut être utilisée pour développer de nouvelles méthodes de diagnostic médical, des systèmes de transport intelligents et des techniques de fabrication utilisant principalement des robots.

“En général, la 5G offre un grand potentiel pour le développement du pays. Pour en tirer pleinement parti, il est nécessaire d’investir et de se préparer soigneusement dans tous les aspects : infrastructures avec une couverture réseau étendue, équipements de diffusion et ressources humaines qualifiées”, a souligné M. Kha.

Mai Huong/CVN