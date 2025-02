Clôture du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025

Photo : VNA/CVN

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025, qui s’est tenu du 25 au 26 février, a réuni plus de 600 délégués en présentiel, dont plus de 230 délégués internationaux, soit une augmentation de plus de 2,5 fois par rapport à 2024.

Dans son discours de clôture, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a affirmé que le Forum avait abouti à plusieurs consensus clairs.

Premièrement, l’ordre mondial traverse de profondes transformations, marquées par une instabilité et une complexité sans précédent. Bùi Thanh Son a souligné que pour l’ASEAN, naviguer à travers cette transition incertaine de l’ordre mondial pourrait être un défi déterminant pour notre génération.

Deuxièmement, les avancées technologiques entraînent des changements révolutionnaires et, parfois, imprévisibles. Sans préparations rapides et adéquates, «nous risquons d’être laissés de plus en plus loin derrière».

Troisièmement, les défis de sécurité non traditionnels deviennent de plus en plus pressants. Les menaces croissantes dans le cyberespace, le changement climatique et les répercussions économiques et sociales du vieillissement rapide de la population exigent des solutions innovantes, dépassant les frontières nationales et nécessitant une mobilisation de ressources au plus haut niveau.

Quatrièmement, malgré les défis sans précédent que traverse l’ASEAN dans cette phase de transition mondiale, ces défis représentent aussi une opportunité pour renforcer la force collective et affirmer le rôle durable de l’Association.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que l’ASEAN, avec la solidarité et son rôle central comme valeurs fondamentales, peut continuer à jouer le rôle de médiateur de confiance et de plateforme de dialogue stratégique.

"Nous devons préserver et consolider la solidarité, la capacité d’adaptation et l’inclusivité de l’ASEAN… Nous devons nous engager à investir davantage dans les technologies clés et établir une position commune sur la gouvernance des technologies émergentes", a-t-il déclaré.

"Enfin, le rôle central doit être constamment affirmé et consolidé, nous devons redoubler d'efforts pour innover dans la manière d’affirmer le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale et dans la gestion des relations avec les partenaires extérieurs, y compris les grandes puissances", a-t-il souligné.

Avant la cérémonie de clôture, les 4e et 5e séances plénières du Forum ont eu lieu, portant sur la gouvernance des technologies émergentes pour assurer la sécurité globale et le rôle de l’ASEAN dans la consolidation de la paix dans un monde fragmenté.

VNA/CVN