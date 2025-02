Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre de Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le secrétaire général Tô Lâm s'est félicité du développement de la confiance mutuelle dans les relations politiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il a salué les résultats de l’entretien entre les deux Premiers ministres, en particulier la publication d’une Déclaration commune portant l’élévation des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande au niveau de partenariat stratégique intégral. Cette avancée témoigne du développement exceptionnel et de la confiance stratégique accrue entre les deux nations, établissant ainsi un cadre solide pour faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement.

Coopération éducative

Le chef du Parti a proposé que les deux pays continuent à promouvoir la coopération économique et commerciale dans les années à venir. Il a également remercié le gouvernement néo-zélandais pour l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens, soulignant que la coopération éducative joue un rôle clé dans le renforcement et l’approfondissement de l’amitié entre les peuples des deux pays.

Le Premier ministre Christopher Luxon a salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement économique et social. Il a réaffirmé la volonté de la Nouvelle-Zélande d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans l’atteinte de ses objectifs de développement. Il a également exprimé sa disponibilité à accueillir un plus grand nombre d’étudiants, de scientifiques et de chercheurs vietnamiens en Nouvelle-Zélande pour des programmes d’études et de recherche.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre néo-zélandais a en outre exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme, du commerce et de l’investissement, tout en facilitant les liens entre les milieux d’affaires des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de grandes orientations pour le développement des relations bilatérales dans cette nouvelle phase, exprimant leur conviction que le partenariat stratégique intégral apportera des bénéfices considérables aux deux nations et contribuera à la paix et au développement dans le monde.

Enfin, les deux parties ont affirmé leur engagement à renforcer la coopération sur les questions régionales et internationales. Le secrétaire général Tô Lâm a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien aux positions du Vietnam et de l’ASEAN concernant la Mer Orientale. Il a également réaffirmé que le Vietnam est prêt à collaborer et à soutenir la Nouvelle-Zélande dans le renforcement de ses relations avec l’ASEAN, en vue d’élever les relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande au niveau de partenariat stratégique intégral.

VNA/CVN