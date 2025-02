L'avenir du monde appartient à la jeune génération, selon le PM Pham Minh Chinh

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a partagé le 26 février, ses idées et répondu à de nombreuses questions sur des questions régionales et mondiales clés, notamment le développement durable, le changement climatique, la sécurité et la prévention et la lutte contre la cybercriminalité lors de la plénière de haut niveau du 2e Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF) 2025 placé sur le thème "Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales » qui s'est ouvert le 25 février à Hanoï.

>> Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM cambodgien Prak Sokhonn

>> Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Timor-Leste

>> Porter les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande à une nouvelle hauteur

>> Les dirigeants malaisien et néo-zélandais soulignent le rôle central de l’ASEAN

S'exprimant lors de la session, le Premier ministre malaisien Anwar bin Ibrahim - président de l'ASEAN 2025, a noté qu'à mesure que le monde continuait d'évoluer, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) émerge comme un phare d'espoir, favorisant un développement économique durable, harmonieux et dynamique. La Malaisie, en tant que présidente de l'ASEAN 2025, est désireuse de partager ses expériences avec d'autres nations et partenaires pour favoriser une croissance mutuelle, en veillant à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte, en particulier dans des domaines tels que la transition énergétique et la transformation numérique, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l'ASEAN doit renforcer son rôle central pour affirmer son autonomie stratégique et ses droits à l'autodétermination ; promouvoir l'autonomie et la durabilité dans le développement économique, en particulier dans le contexte de la tendance mondiale à la durabilité et à la concurrence commerciale entre les principales économies.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a déclaré que la région Asie-Pacifique reste une priorité absolue dans les relations extérieures de la nation océanienne. Il a souligné que si la région était un moteur essentiel de la croissance économique et commerciale, elle est également sujette aux tensions sécuritaires. Par conséquent, il a souligné que chaque pays a la responsabilité de prévenir et de gérer les risques, ajoutant que la Nouvelle-Zélande soutient fermement le rôle central de l'ASEAN dans la résolution et l'adaptation aux défis régionaux.

Reconnaissant l'influence du bloc sur la stabilité et le développement régionaux et mondiaux, la Nouvelle-Zélande reste engagée dans une coopération étroite et recherche activement de nouvelles opportunités pour renforcer davantage son partenariat avec l'ASEAN, garantissant des avantages mutuels pour les deux parties, ainsi que pour la région au sens large et le monde. Le Premier ministre Christopher Luxon a exprimé sa gratitude au Vietnam pour son rôle de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et a exprimé son désir d'élever les relations ASEAN-Nouvelle-Zélande à une nouvelle hauteur.

Les habitants et les entreprises de l'ASEAN établissant une présence croissante en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Christopher Luxon a encouragé des investissements et une coopération encore plus importants de la part des entreprises de l'ASEAN. Il s'est engagé à doubler le volume des échanges bilatéraux dès que possible et à promouvoir les échanges interpersonnels. En outre, il a affirmé l'engagement de la Nouvelle-Zélande à poursuivre la collaboration dans l'éducation et la formation, ainsi que dans des domaines clés tels que la transition énergétique, l'intelligence artificielle, l'agriculture et l'atténuation du changement climatique.

Lors de la session plénière de haut niveau, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président du Timor-Leste et les Premiers ministres de Malaisie et de Nouvelle-Zélande ont engagé une discussion avec les participants au forum, abordant des questions clés telles que le développement durable, le changement climatique, les efforts du Timor-Leste pour l'adhésion à l'ASEAN, la sécurité, la cybersécurité et la collaboration dans l'industrie des semi-conducteurs.

Pham Minh Chinh a souligné l'engagement du Vietnam à soutenir la Malaisie dans son rôle de président de l'ASEAN en 2025, en particulier pour résoudre la question du Myanmar. Il a réitéré le soutien du Vietnam à l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN et à l'élévation des relations Nouvelle-Zélande-ASEAN et Vietnam-Nouvelle-Zélande vers une nouvelle hauteur.

Répondant à une question sur le rôle des jeunes dans la résolution des défis climatiques mondiaux, le dirigeant vietnamien a déclaré que le monde est confronté à de nombreuses difficultés, notamment un changement climatique grave et des conditions météorologiques extrêmes.

Il s'agit d'un problème mondial qui affecte tout le monde, il nécessite donc une solution mondiale, globale et inclusive, a-t-il déclaré, soulignant que la solidarité internationale est essentielle, les pays développés soutenant les pays en développement et les pays moins développés dans le renforcement des institutions, la science et la technologie, la finance, la formation des ressources humaines et la gouvernance intelligente pour l'action climatique.

Selon Pham Minh Chinh, le Vietnam s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et fait progresser l'énergie verte, les transports verts et l'agriculture verte tout en favorisant la reforestation. L'avenir appartient aux jeunes, a-t-il souligné, les exhortant à prendre des mesures concrètes et pratiques pour une planète lumineuse, verte, propre et belle - non seulement pour eux-mêmes mais pour la communauté mondiale.

VNA/CVN