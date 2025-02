Vietnam - Nouvelle-Zélande

Déclaration commune sur l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral

Photo : VNA/CVN

Selon la Déclaration commune, les deux Premiers ministres ont convenu d’élever officiellement les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, marquant ainsi le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Au cours de l’année à venir, un plan d’action conjoint sera élaboré pour définir des initiatives spécifiques dans le cadre du partenariat stratégique intégral, qui s’articulera autour de cinq piliers principaux visant à renforcer la coopération : la politique; la défense, la sécurité et les océans; l’économie, le commerce et l’investissement; le changement climatique, les sciences et les technologies ; l’éducation et les échanges entre les peuples.

L'objectif du partenariat stratégique intégral est de consolider le cadre de coopération continue entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité tant au niveau national qu’à l’échelle mondiale.

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande s’engagent à renforcer davantage les échanges aux niveaux des hauts fonctionnaires, des ministres et des dirigeants, dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux, sur la base du respect du droit international, de l’égalité et de la souveraineté, de l’indépendance et de l'intégrité territoriale. Une coopération accrue est également prévue sur diverses questions multilatérales, sous-régionales et régionales, par le biais des canaux gouvernementaux et parlementaires.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au rôle central de l’ASEAN et ont souligné le rôle fondamental de l’ASEAN dans l’architecture régionale en constante évolution, qui se veut ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, bâtie sur des mécanismes dirigés par l’ASEAN, et garantissant la souveraineté ainsi que les intérêts de tous les États, quelle que soit leur taille.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations ASEAN - Nouvelle-Zélande en 2025, année marquant le 50e anniversaire des relations de dialogue entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande. Le Vietnam salue l’intention de la Nouvelle-Zélande d’établir un partenariat stratégique intégral avec l’ASEAN en 2025.

S’agissant de la coopération en matière de défense, de sécurité et des océans, s’appuyant sur le Plan de coopération en matière de défense récemment convenu, les deux parties cherchent à renforcer leur coopération à travers les dialogues et engagements existants, tout en explorant de nouveaux domaines de coopération potentiels.

Les deux parties ont salué le premier Dialogue sur les océans, marquant le début d’un dialogue régulier sur les approches visant à relever les défis maritimes et à explorer les opportunités d’amélioration de la coopération maritime civile grâce aux échanges de connaissances, au renforcement des capacités et à la formation. Elles se sont engagées à poursuivre leur collaboration étroite dans la mise en œuvre d’autres programmes de coopération maritime.

Coopération économique

Le commerce, l’investissement et les liens économiques constitueront un axe central du nouveau partenariat stratégique intégral. Les deux parties avaient précédemment convenu d’un objectif commercial bilatéral de 3 milliards de dollars américains d’ici 2026. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une intégration économique régionale approfondie. Elles ont exprimé leur soutien inébranlable à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, libre, ouvert, transparent et inclusif, y compris la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En matière de sciences, de changement climatique et de technologies, le renforcement de la coopération à travers l’aide publique au développement bilatérale et régionale continue de la Nouvelle-Zélande reste une priorité, en particulier dans les domaines où la Nouvelle-Zélande possède des atouts et qui sont des priorités pour le Vietnam.

Les deux parties partagent un objectif commun : réduire les impacts du changement climatique et se préparer à ses effets futurs. Elles ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de changement climatique et renforceront leur coopération en matière d’adaptation et d’atténuation, y compris dans les marchés du carbone.

Les deux parties se sont également engagées à renforcer davantage leur coopération bilatérale dans le domaine agricole, afin de soutenir le Vietnam dans son ambition de devenir un producteur agricole moderne et résilient face au climat.

Les liens entre les peuples, en particulier la coopération en matière d’éducation et de formation, constitueront un élément clé du nouveau partenariat stratégique intégral. La Nouvelle-Zélande s'est engagée à soutenir la formation des fonctionnaires du gouvernement et des administrations locales du Vietnam, y compris en anglais. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé une augmentation du nombre de bourses.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de culture, de sport et de tourisme.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, sous-régionale et régionale, les deux parties ont souligné l'importance du rôle central de l’ASEAN dans la promotion du développement de la sous-région du Mékong. Elles ont réitéré leur engagement à promouvoir davantage un développement pacifique, prospère, inclusif et durable de la sous-région du Mékong.

Les deux parties ont notamment rappelé l’obligation pour tous les États d'adhérer au droit international et ont réaffirmé le statut de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) en tant que "Constitution des océans". Exprimant leurs profondes préoccupations face aux évolutions en Mer Orientale, les deux parties ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute action susceptible d’accroître les tensions ou d’éroder la confiance mutuelle, et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, en respectant pleinement les processus juridiques et diplomatiques, sans recourir à la menace ou à l’usage de la force, conformément au droit international, y compris la CNUDM.

Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux...

VNA/CVN