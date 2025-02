ASEAN

Rôle clé du Vietnam pour assurer le succès des programmes d'action

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a mis en avant l'importance de cet événement dans la consolidation des priorités communes du bloc régional, à travers de nombreuses idées pratiques proposées. Par exemple, comment promouvoir davantage les efforts de coopération en matière de commerce et d'investissement au sein de l'ASEAN.

Grâce à sa croissance économique rapide et à sa politique étrangère drastique, le Vietnam joue un rôle clé pour assurer le succès des programmes d'action de l'ASEAN, a-t-il déclaré. Il a également noté le soutien du Premier ministre Pham Minh Chinh à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025, en particulier sur des projets clés comme le réseau électrique régional et la transition énergétique. Le Vietnam, selon lui, fait partie intégrante du projet de réseau électrique régional.

Concernant les relations bilatérales, le Premier ministre malaisien a rappelé que l'élévation du partenariat entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique global traduisait une confiance mutuelle et une coopération renforcée. Il a salué la résilience économique du Vietnam, qui, malgré les défis mondiaux, affiche une croissance annuelle impressionnante de 7%.

Anwar Ibrahim a souligné la nécessité de concrétiser cette relation stratégique à travers des projets concrets, notamment dans les énergies renouvelables, la cybersécurité, la défense, l'armée, l'éducation et la formation, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'industrie halal, etc. Il a cité en exemple la mise en œuvre du protocole d'accord entre le groupe national gazopétrolier du Vietnam (PetroVietnam - PVN) et le groupe public malaisien d'énergie Petronas sur les énergies renouvelables.

VNA/CVN