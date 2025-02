Le Premier ministre et son homologue néo-zélandais donnent une conférence de presse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la visite officielle de son homologue néo-zélandais à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de sa participation au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025. Il a souligné que cette étape marquait une nouvelle phase de coopération plus profonde.

Selon Pham Minh Chinh, l'établissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande contribuera à renforcer la confiance politique et à approfondir la coopération bilatérale, répondant aux aspirations communes des peuples des deux pays sur la base du respect du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des systèmes politiques de chacun, tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Ce nouveau cadre de coopération sera axé sur cinq volets principaux : une confiance politique accrue au niveau plus élevée et stratégique ; une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité ; des relations économiques, commerciales et d'investissement plus étroites et efficaces ; l'élévation de la coopération en matière de science, de technologie et de changement climatique au rang de nouveau pilier des relations bilatérales ; et un échange plus étroite entre les peuples.

Questions maritimes

Selon le Premier ministre vietnamien, les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, en particulier au sein de l'ONU et de l'ASEAN. Elles ont réaffirmé l'importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Le Premier ministre Christopher Luxon a souligné que la Nouvelle-Zélande accordait une grande importance à l'approfondissement de ses liens avec le Vietnam. Il a mis en avant la forte progression du commerce bilatéral (+40% en cinq ans) et a qualifié le Vietnam de destination attrayante pour les investissements néo-zélandais, en particulier dans l'agriculture, la pêche et les énergies renouvelables. Il a également exprimé son souhait d'intensifier la coopération dans les domaines maritime, éducatif, de défense, de sécurité, etc.

Christopher Luxon a déclaré que la Nouvelle-Zélande favoriserait un partenariat plus fort avec le Vietnam, en discutant de la coopération pour atteindre les objectifs et les aspirations communs de la région. Il a émis son espoir d'améliorer le dialogue sur la défense et la sécurité entre les deux pays, ainsi que de préparer la visite d'un navire de la marine néo-zélandaise au Vietnam cette année.

Auparavant, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de huit documents de coopération entre les deux parties, dont un mémorandum sur la collaboration en matière de changement climatique, un accord sur la formation doctorale des professeurs d'université vietnamiens et un accord sur la transformation numérique des soins de santé. En particulier, Vietjet a annoncé une nouvelle ligne de vol de cinquième liberté entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, et Fisher & Paykel Healthcare a fait don de 10 appareils à oxygène à haut débit d'une valeur d'un milliard de dôngs (environ 41.000 dollars) à l'hôpital Bach Mai.

