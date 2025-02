Le Vietnam contribue à façonner l’avenir de l’ASEAN

Le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2025 (AFF 2025) a débuté mardi 25 février à Hanoi. Cet événement, l’un des plus grands forums multilatéraux organisés sous l’égide du Vietnam cette année, illustre l’engagement du pays à renforcer la coopération au sein de l’ASEAN et à façonner un avenir plus durable pour la région.

Cet événement majeur de deux jours réunit plus de 500 délégués, parmi lesquels figurent de hauts dirigeants de l’ASEAN et de ses partenaires. C’est la deuxième fois que le Forum de l’avenir de l’ASEAN se tient au Vietnam, une initiative portée par le Premier ministre vietnamien lors du 43ᵉ Sommet de l’ASEAN en septembre 2023 en Indonésie. L’an dernier, les discussions du forum ont été intégrées à la Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, s’inscrivant ainsi dans le dialogue officiel du bloc.

Photo : VNA/CVN

Connecter les idées pour un avenir durable de l’ASEAN

Le thème de cette édition, “Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente dans un monde en pleine mutation”, reflète les valeurs fondamentales de l’ASEAN. Ces dernières années, la notion de "résilience" s’est imposée dans les stratégies et initiatives de coopération de l’ASEAN, notamment dans la Vision de la Communauté aséanienne pour 2045.

Parallèlement, le principe d’"inclusion", inscrit dès l’origine dans la Charte de l’ASEAN, ne cesse de s’élargir. Cette approche renouvelée vise à promouvoir une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, avec l’ASEAN au cœur du processus. Elle encourage une coopération renforcée au sein des mécanismes dirigés par l’ASEAN et un engagement actif des partenaires, fondé sur des contributions et des responsabilités partagées.

À l’initiative du Vietnam, l’AFF a été conçu comme un mécanisme de dialogue destiné à recueillir de nouvelles idées et recommandations politiques. Son importance est largement saluée par les dirigeants de la région.

“Le Vietnam adopte une vision stratégique du développement de l’ASEAN. À ce titre, le Forum de l’avenir de l’ASEAN s’inscrit pleinement dans la dynamique engagée pour bâtir la Vision de la Communauté pour 2045. Véritable espace de dialogue, il apporte de nouvelles idées, permettant à l’ASEAN d’anticiper les défis et les enjeux à venir”, a souligné le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

Au-delà des grandes tendances qui façonnent l’ASEAN et son rôle dans le contexte mondial, l’édition 2025 met en lumière des enjeux clés, notamment la gouvernance des technologies émergentes pour assurer la sécurité globale et l’impact des avancées technologiques – en particulier l’intelligence artificielle – sur la résilience future de l’ASEAN.

"Les technologies sont au cœur des débats, avec des enjeux clés liés à leur application, leur impact et la gestion des risques. L’apparition de DeepSeek et de ChatGPT témoigne de l’intensification de la compétition technologique à l’échelle mondiale. L’organisation d’un débat sur ces questions est essentielle et s’inscrit pleinement dans la dynamique de la résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique”, a indiqué Trinh Minh Manh, directeur par intérim de l’Institut de recherche stratégique de l’Académie diplomatique du Vietnam.

Le Vietnam, catalyseur des dialogues sur l’avenir de la région

Le forum se tient à un moment symbolique. En 2025, le Vietnam célèbrera le 30ᵉ anniversaire de son adhésion à l’ASEAN, un jalon clé dans son intégration à la scène internationale. Grâce à l’ASEAN, le Vietnam est devenu un acteur proactif, engagé et responsable dans les affaires régionales. Cette année marque également le 10ᵉ anniversaire de la Communauté de l’ASEAN et l’adoption de la Vision de la Communauté aséanienne pour 2045, qui définira les orientations stratégiques du bloc pour les décennies à venir.

Initié par le Vietnam, le Forum de l’avenir de l’ASEAN ne se contente pas de compléter les mécanismes officiels et le Sommet de l’ASEAN. Il constitue un espace de dialogue ouvert et innovant, permettant aux gouvernements de présenter leurs politiques stratégiques tout en recueillant les contributions des parties prenantes. Il permet aussi d’identifier les défis auxquels la région est confrontée et de proposer des solutions adaptées, contribuant ainsi à bâtir un avenir durable pour l’Asie du Sud-Est.

