Les dirigeants malaisien et néo-zélandais soulignent le rôle central de l’ASEAN

>> Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son rencontre le secrétaire général de l'ASEAN

>> Le SG du Parti, Tô Lâm, reçoit le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim

>> Porter les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande à une nouvelle hauteur

S’exprimant lors de cet événement, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a félicité le Vietnam pour avoir atteint l'objectif de croissance de 7% l'année dernière. Le Vietnam a démontré sa résilience en développant l’économie, en garantissant la sécurité, en assurant l’industrialisation et la modernisation, et en ayant une diplomatie particulière. Le pays est un exemple admirable du chemin pour sortir de la pauvreté et atteindre une croissance.

Photo : VNA/CVN

Selon le dirigeant malaisien, les perturbations géopolitiques mondiales que connaît l’ASEAN pourraient avoir de graves conséquences sur la paix et la prospérité de la région et sur le bien-être des populations de l’Asie du Sud-Est. Dans ce contexte, il exhorté l’ASEAN doit briller comme un « phare d’espoir », promouvant une région durable, harmonieuse et économiquement dynamique.

L’ASEAN doit promouvoir son rôle central et son autonomie et son indépendance stratégique. Le Premier ministre malaisien a indiqué que le thème du forum "Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales", avait été convenu par les pays membres et reflétait un moment important de l’histoire pour l’ASEAN et le monde en général. L’ASEAN se trouve au seuil de l’innovation et de la transformation, a-t-il affirmé, exprimant son accord avec le Premier ministre Pham Minh Chinh lorsqu’il décrit l’ASEAN comme une région d’une vitalité extraordinaire.

Exprimant son honneur de participer au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité de relever les défis auxquels sont confrontés le monde et la région indo-pacifique, ainsi que d’affirmer l'importance de l'ASEAN pour la Nouvelle-Zélande. Il a déclaré que 2025 serait une année riche en souvenirs pour la Nouvelle-Zélande, notamment le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il a reconnu que ces derniers temps, l’ASEAN a toujours joué un rôle central et important dans le monde et dans la région.

C’est pourquoi la Nouvelle-Zélande a toujours coopéré avec l’ASEAN et a toujours cru au rôle central du bloc. Il a exprimé son soutien à la vision de la communauté de l’ASEAN et compris l’importance de l’Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, l’Asie du Sud-Est est la région la plus impressionnante, la plus dynamique et la plus belle du monde. La région connaît une croissance rapide et sera la quatrième plus grande économie d’ici 2040. Par conséquent, il est impératif d’assurer la durabilité et la prospérité de l’ASEAN.

Le commerce est l’élément vital des relations bilatérales. La Nouvelle-Zélande s’est fixée l’objectif ambitieux de doubler le chiffre d’affaires commercial dans l'avenir. "Nous espérons voir davantage d’investisseurs de l’ASEAN venir en Nouvelle-Zélande et accroître leur présence dans notre pays", espère le Premier ministre Christopher Luxon. Afin de maintenir la paix et la prospérité à l’avenir, le Premier ministre néo-zélandais s’est engagé à améliorer les relations avec l’ASEAN, à coopérer étroitement avec le bloc et à rechercher ensemble de nouvelles opportunités. Cela profitera à la Nouvelle-Zélande, à l’ASEAN et au monde entier.

VNA/CVN