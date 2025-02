L’ASEAN appelée à promouvoir sa centralité et sa flexibilité face aux défis

L’ASEAN doit être plus flexible et renforcer son rôle central pour relever efficacement les défis du contexte actuel, ont déclaré les délégués lors des 1 re et 2 e séances plénières du 2 e Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) qui se tient les 25 et 26 février à Hanoi.

Lors de la première séance plénière, axée sur les mégatendances qui façonnent l’ASEAN et le monde d’ici 2035, coordonnée par Dino Patti Djalal, fondateur et président de la Communauté de politique étrangère d’Indonésie (FPCI), les délégués ont partagé leurs idées et exploré les changements mondiaux et les tendances clés qui façonnent le paysage mondial et l’avenir de l’ASEAN jusqu’en 2035.

Photo : VNA/CVN

La clé pour s’adapter au nouveau contexte

En ce qui concerne la manière dont l’ASEAN doit évoluer pour s’adapter à un monde imprévisible, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa a déclaré qu’aucun pays ne peut relever seul les défis, et les pays membres de l’ASEAN ne font pas exception. La transformation numérique doit être une priorité pour que l’ASEAN puisse suivre le rythme des tendances mondiales du développement, a-t-il souligné.

Sangiampongsa a également proposé des solutions clés pour que le bloc puisse relever les défis, notamment le développement de la Communauté de l’ASEAN ; la réaffirmation du rôle central du bloc ; la coopération avec les grandes puissances pour maintenir un environnement favorable ; et le renforcement de son influence dans la résolution des problèmes mondiaux qui ont un impact sur l’architecture de sécurité régionale.

Le professeur Simon Tay, président de l’Institut des affaires internationales de Singapour, a déclaré que malgré les incertitudes mondiales, l’ASEAN continue de prospérer, réaffirmant sa conviction dans la nécessité de renforcer sa centralité par le biais de principes fondés sur des règles et d’une coopération commerciale renforcée.

L’ambassadeur Nguyên Trung Thanh, ancien chef de la SOM ASEAN du Vietnam, a déclaré que malgré les incertitudes mondiales, l’ASEAN maintiendrait sa dynamique de croissance, resterait un phare de paix et gérerait les différends et les confrontations entre les nations.

Selon le diplomate, l’ASEAN ne peut réussir que grâce à une forte cohésion au sein du bloc et à la coopération avec des partenaires extérieurs, et le groupe doit également être plus flexible pour s’adapter aux circonstances changeantes et garantir qu’aucune force extérieure ne prenne de décisions à la place du bloc.

Exploration de nouveaux domaines de coopération

Lors de la deuxième séance plénière sur le renforcement des principes fondamentaux de l’ASEAN pour relever les défis futurs, coordonnée par le professeur Mohd Faiz Abdullah, président de l’Institut d’études stratégiques et internationales (ISIS) de Malaisie, les participants ont passé en revue les principes fondamentaux de l’ASEAN dans la nouvelle situation géopolitique, en soulignant les perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique, ainsi que les opportunités et les défis posés par les changements géopolitiques régionaux, soulignant ainsi l’importance de promouvoir les mécanismes dirigés par l’ASEAN.

Les délégués ont avancé des propositions pour faire progresser le développement de l’ASEAN, des réformes institutionnelles au renforcement de la coopération dans de nouveaux domaines, favorisant ainsi des solutions révolutionnaires pour aider l’ASEAN à maintenir la solidarité, à renforcer la résilience et à préserver ses valeurs fondamentales et son identité façonnées au fil des décennies.

Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a noté que l’avantage de l’ASEAN réside dans sa capacité à naviguer dans un environnement instable tout en maintenant une coexistence pacifique et une neutralité. Il a souligné les efforts de l’ASEAN pour résoudre les différends, assurer la cohésion au sein du bloc et maintenir ses relations avec les partenaires.

L’ASEAN doit s’efforcer de maintenir sa prospérité sur la base de la paix, a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’adhérer à la Charte des Nations Unies et au droit international.

L’ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et ancien chef de la SOM ASEAN du Vietnam, a souligné la nécessité de revitaliser la coopération de l’ASEAN dans une approche plus proactive et de favoriser un dialogue plus approfondi, plus franc et basé sur la confiance.

Le bloc devrait accroître le dialogue avec les partenaires extérieurs et élargir la coopération dans les domaines de la réponse au changement climatique, de la concurrence géopolitique, de la science et de la technologie et du développement vert, qui sont importants pour la région, et diversifier les partenariats de l’ASEAN, a-t-il déclaré.

Dans l’après-midi du 26 février, les deux dernières séances plénières discuteront des questions liées à la gouvernance des technologies émergentes pour assurer une sécurité globale et du rôle de l’ASEAN dans la promotion de la cohésion et de la paix dans un monde fragmenté.

VNA/CVN