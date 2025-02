Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et néo-zélandais

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement salué la première visite officielle au Vietnam de Christopher Luxon en tant que chef du gouvernement néo-zélandais. Il a souligné l'importance de cette visite, qui coïncide avec le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 5ᵉ anniversaire de leur partenariat stratégique.

De son côté, le Premier ministre Christopher Luxon a félicité le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes en matière de croissance et de développement économique et social. Il a affirmé que le Vietnam est l'une des priorités de la Nouvelle-Zélande en Asie du Sud-Est, soulignant qu’il s’agit d’un partenaire fiable et à fort potentiel. Il a également exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales, en les rendant plus approfondies et substantielles.

Les deux dirigeants ont affirmé leur engagement politique en faveur du renforcement global des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Ils ont convenu de se soutenir mutuellement dans leurs efforts de développement national et de contribution à une résolution harmonieuse des défis régionaux et mondiaux communs.

Les deux Premiers ministres ont décidé d’élever les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande au niveau de partenariat stratégique intégral, en réponse aux aspirations de leurs peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Ils ont également souligné l'importance d’élaborer rapidement un Plan d’Action pour la période 2025-2028, qui servira de cadre à la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral.

Les deux parties ont convenu de renforcer les relations politiques et diplomatiques en multipliant les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, maintenant les mécanismes de coopération bilatérale, assurant la mise en œuvre efficace des accords signés.

Photo : VNA/CVN

Concernant la défense et la sécurité, ils ont convenu de poursuivre une coopération plus substantielle, d’élargir la coopération dans l’industrie de la défense, le commerce militaire, la lutte contre la criminalité transnationale, la sécurité maritime et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Renforcer le partenariat économique

Sur le plan économique et commercial, les deux Premiers ministres ont mis en avant la nécessité des liens économiques plus étroits et d’une coopération plus efficace dans le commerce et l’investissement. Ils ont convenu de définir rapidement une stratégie de connectivité entre les deux économies, de promouvoir la signature d'accords de coopération en matière économique, commerciale et d’investissement, de faciliter l’accès au marché pour les produits agricoles des deux pays, d’œuvrer à la diversification des chaînes d'approvisionnement, de s’efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars d’ici 2026 et de doubler les investissements réciproques.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique et verte, de l’agriculture et de l’adaptation au changement climatique. La Nouvelle-Zélande a réaffirmé son engagement à soutenir le Vietnam à travers des assistances financières, technologiques et en expertise pour mettre en œuvre les engagements internationaux en matière de climat, réaliser la transition énergétique et développer les énergies renouvelables. Un soutien renforcé pour le développement d’une agriculture durable et résiliente au changement climatique, notamment dans la région du delta du Mékong, est également prévu.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges entre les peuples à travers la coopération dans l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, l’emploi et le tourisme. La Nouvelle-Zélande a confirmé la poursuite du programme ELTO, destiné à améliorer les compétences en anglais des fonctionnaires vietnamiens...

Photo : VNA/CVN

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont affirmé que dans le contexte des évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, les deux pays s’efforcent de promouvoir le dialogue et de renforcer la confiance dans la région, d’intensifier la coordination de leurs positions et de se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux, en particulier les Nations Unies, l’ASEAN et les mécanismes dirigés par l’ASEAN, mettant en avant le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale en formation.

Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande a félicité le Vietnam pour son rôle de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande et a convenu de renforcer les relations avec l’ASEAN, en vue d’établir prochainement le partenariat stratégique intégral ASEAN - Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la position de la Nouvelle-Zélande en faveur du respect du droit international dans la région, et son soutien à une résolution pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l'issue de l'entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, du changement climatique, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

Ils ont également tenu une conférence de presse conjointe sur les résultats de leur entretien.

VNA/CVN