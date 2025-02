Le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre de Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a souligné que la visite du Premier ministre Luxon apporte une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et marque une étape importante avec l’élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1975-2025).

Soulignant que la Nouvelle-Zélande a toujours été un partenaire fiable du Vietnam au cours du dernier demi-siècle, le président a estimé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral ouvre une nouvelle phase de coopération, permettant un développement plus global et approfondi des relations entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Le Premier ministre néo-zélandais a exprimé son impression face au développement rapide et fort du Vietnam ces dernières années et a affirmé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale avec le Vietnam.

Réalisations notables

Les deux dirigeants se sont félicités des réalisations notables dans divers domaines de coopération et ont convenu de continuer à consolider la confiance politique, de multiplier les visites et échanges à tous les niveaux, d’approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, d’améliorer l’échange d’informations et d’évaluations sur la situation régionale et mondiale, de renforcer la coopération dans la réponse aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.

Le président Luong Cuong a remercié le gouvernement néo-zélandais d’avoir augmenté de 56% le nombre de bourses d’études accordées aux étudiants vietnamiens et a suggéré que la Nouvelle-Zélande continue à soutenir le Vietnam dans le transfert de technologies, la formation d'experts et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent des visions et des positions communes sur des questions régionales et mondiales. Dans un contexte international et régional en évolution complexe, les deux pays doivent maintenir une coopération étroite et se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Christopher Luxon a réaffirmé le soutien et l’appui de la Nouvelle-Zélande au Vietnam dans son rôle de pays hôte de l’APEC en 2027.

VNA/CVN