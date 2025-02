Centres financiers : le Vietnam souhaite s'inspirer de l'expérience du Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux pays d'intensifier les échanges de délégations, en particulier au plus haut niveau, et d'optimiser les mécanismes de coopération bilatérale. Il a également insisté sur la coordination étroite au sein des forums multilatéraux tels que les Nations unies et le cadre de coopération ASEAN - Royaume-Uni.

Il a encouragé l'organisation d'une visite des dirigeants vietnamiens au Royaume-Uni à l'occasion du 15e anniversaire du Partenariat stratégique entre les deux pays (2010-2025), afin de porter cette relation à une nouvelle hauteur plus substantielle et efficace dans plusieurs domaines.

Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, le vice-Premier ministre a noté que le commerce bilatéral avait connu une croissance positive en 2024, atteignant plus de 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023. Il a affirmé que le Vietnam restait ouvert au commerce avec le Royaume-Uni et a proposé une plus grande facilité d’accès pour les produits vietnamiens sur le marché britannique.

Nguyên Hoà Binh a également mis l'accent sur le développement des centres financiers régionaux et internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, une initiative majeure du Bureau politique et du gouvernement vietnamien. Le Vietnam souhaite s'inspirer du modèle et de l'expérience du Royaume-Uni dans la mise en place de l'organisation et la gestion des centres financiers, a-t-il déclaré. Il a sollicité le soutien britannique pour la formation des ressources humaines destinées à ces centres financiers, ainsi que l'attraction d'investisseurs britanniques.

Pour sa par, l'ambassadeur Iain Frew a affirmé que le Royaume-Uni, fort de son expérience dans la gestion de La City de Londres, était prêt à accompagner le Vietnam dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses centres financiers.

Il a souligné que de nombreuses entreprises, fonds d'investissement et banques britanniques considèrent le Vietnam comme un marché prometteur pour l'établissement de centres financiers internationaux.

VNA/CVN