La Malaisie souhaite approfondir son partenariat stratégique global avec le Vietnam

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ce mercredi 26 février à Hanoi où il fait sa visite au Vietnam et participe au 2 e Forum de l’avenir de l'ASEAN 2025.

Le président Luong Cuong a souligné que cette visite revêtait une grande importance dans la mesure où les deux pays viennent de devenir des partenaires stratégiques globaux.

Photo: VNA/CVN

Le président Luong Cuong a félicité la Malaisie pour ses nombreuses réalisations importantes, notamment dans le domaine économique, ainsi que pour son rôle et sa position internationale de plus en plus importants, estimant que la Malaisie assumerait avec succès la responsabilité de la présidence de l'ASEAN 2025.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a affirmé que la Malaisie souhaite toujours approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu que la demande et le potentiel de coopération entre les deux pays étaient encore très importants, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, du développement vert, de la transformation numérique, du pétrole et du gaz, de la pêche, de l'alimentation halal et du tourisme.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont apprécié l'étroite coordination des deux pays au sein des forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, les Nations Unies, l'APEC, etc.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié la vision et les opinions importantes du Premier ministre Anwar Ibrahim dans son discours au 2e Forum de l'avenir de l'ASEAN.

Le Vietnam affirme coordonner étroitement ses efforts avec la présidence malaisienne pour mettre en œuvre les priorités fixées, en vue d'une communauté de l'ASEAN « durable et inclusive », conformément au thème de l'ASEAN de cette année, contribuant ainsi à renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN, a dit le chef d’Etat.

S’agissant de la question en Mer Orientale, les deux dirigeants ont convenu de continuer à coordonner et à travailler avec d'autres pays pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, assurer la mise en œuvre complète et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promouvoir les négociations et élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN