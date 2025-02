Le Premier ministre néo-zélandais échange avec les étudiants à Hanoï

Co-organisé par l'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam et Education New Zealand (ENZ), l'événement est une activité pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, le Premier ministre Christopher Luxon a prononcé un discours sur l'éducation en Nouvelle-Zélande et la coopération à long terme entre son pays et le Vietnam dans le domaine de l'éducation. Il a échangé avec plus de 200 étudiants de la FTU. Il a déclaré que l’éducation était toujours l’un des piliers clés de la coopération entre les deux pays.

Présentant le système éducatif néo-zélandais, Christopher Luxon a précisé que le système éducatif néo-zélandais se développait dans les domaines des STEM (des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques), de l'économie, de la médecine, de l'intelligence artificielle, du Chatbot... Ce sont des domaines auxquels le Vietnam s'intéresse et ces technologies contribueront également à changer le visage économique des deux pays.

Actuellement, environ 1.700 étudiants vietnamiens font des études en Nouvelle-Zélande. Christopher Luxon a émis l’espoir que dans les années à venir, il y aurait davantage d'étudiants néo-zélandais venir faire des études au Vietnam et davantage d'étudiants vietnamiens venir faire des études en Nouvelle-Zélande. Ces étudiants deviendront un « pont d'amitié » entre les deux pays, reliant les peuples des deux pays, a-t-il estimé.

A cette occasion, le chef du gouvernement néo-zélandais a officiellement annoncé les informations sur les programmes de bourses spécifiquement destinés aux étudiants vietnamiens en 2025 ; assisté à l'échange de documents de coopération entre les établissements d'enseignement des deux pays.

VNA/CVN