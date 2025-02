Le Premier ministre reçoit la directrice commerciale de S&P Global Ratings

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié S&P Global Ratings d’avoir accordé au Vietnam la note BB+ avec une perspective stable et en développement. Il a souligné que le Vietnam s'efforce d'améliorer sa notation et souhaite renforcer sa coopération avec S&P de manière plus étroite et efficace. Il a indiqué que le Vietnam vise une croissance de 8% ou plus en 2025, avec une ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres sur une période de 20 ans, afin de devenir un pays développé à revenu élevé.

Partenaire majeur

Le Premier ministre a également précisé que les États-Unis sont un partenaire commercial majeur du Vietnam. Actuellement, le Vietnam s’efforce de rééquilibrer les relations commerciales bilatérales en important davantage de produits industriels américains, notamment en planifiant l’achat d’un grand nombre d’avions des États-Unis pour le développement de ses compagnies aériennes.

Le Vietnam souhaite que les États-Unis reconnaissent son statut d’économie de marché, facilitant ainsi une intégration internationale plus profonde et substantielle. En outre, le Vietnam espère que les États-Unis retireront le pays de la liste des restrictions sur les exportations de technologies de pointe D1 et D3.

Le Premier ministre a également souligné que le Vietnam aura besoin d’environ 100 milliards de dollars pour développer son réseau ferroviaire d’ici 2030-2035, ainsi que de 40 à 50 milliards de dollars pour les lignes de métro urbain... Il a ainsi exprimé le souhait que S&P fournisse des conseils et des orientations pour mobiliser des fonds sous diverses formes afin d’investir dans les infrastructures.

Il a affirmé que le Vietnam est prêt à écouter les recommandations et conseils de S&P.

De son côté, Lynn Maxwell a affirmé que S&P s’engage à accompagner le marché vietnamien dans son développement et à apporter ses connaissances et son expertise du marché vietnamien aux marchés financiers internationaux.

Elle a également déclaré que S&P souhaite contribuer activement au développement du Vietnam, en particulier à travers des projets de partenariat public-privé.

VNA/CVN