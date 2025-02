Forum de l’avenir de l’ASEAN : la presse lao en parle

L’AFF est une initiative du Vietnam qui rassemble les opinions des agences d’État, des dirigeants, des organisations privées, des jeunes et des chercheurs de la région et d’ailleurs, dans le but de renforcer la coopération pour construire une Communauté de l’ASEAN forte à l’avenir, a indiqué l'article.

Capture d’écran de l’article

Le forum s’est concentré sur la discussion de solutions pour relever les défis d’un monde instable et sur la saisie des opportunités pour favoriser une Communauté de l’ASEAN solide dans les décennies à venir, en vue de réaliser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, qui devrait être adoptée par les dirigeants de l’ASEAN lors du 46e Sommet de l’ASEAN en mai 2025 en Malaisie.

Le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a félicité et hautement apprécié l’initiative du Vietnam d’avoir organisé le forum. Il a affirmé qu’il s’agissait d’un événement important dans la région, dont le thème s’aligne sur les tendances et les conditions actuelles dans la région et dans le monde.

Il a souligné que les défis tels que le développement technologique, en particulier l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, le changement climatique, les problèmes environnementaux, la sécurité alimentaire, les préoccupations économiques et les disparités de développement, ont eu un impact significatif sur la vie des gens, ainsi que sur la paix, la stabilité et la durabilité dans la région et dans le monde.

Dans le contexte actuel, l’ASEAN doit promouvoir davantage la coopération intra-bloc pour consolider sa force ainsi que celle de tous les États membres, a déclaré le dirigeant lao, ajoutant qu’il s’agissait d’une priorité pour le Laos dans son rôle de président de l’ASEAN 2024, visant à aider le bloc régional à relever efficacement les défis et les difficultés tout en œuvrant à la construction d’une communauté unie, inclusive et résiliente dans le paysage mondial instable.

