L'ASEAN va maîtriser les technologies nouvellement émergentes

L'événement a également vu la participation du Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bui Thanh Son, le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith ; les ministres des Affaires étrangères du Laos et du Timor-Leste ; ainsi que des représentants de plus grandes entreprises technologiques mondiales telles qu'Intel, Nvidia, Google, MK et Huawei.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance de maîtriser de nouvelles technologies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le développement de la science et de la technologie était une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour son pays. Il a suggéré que l'ASEAN et chaque pays membre fassent preuve d’une très grande détermination politique, fassent de grands efforts et prennent des mesures drastiques pour tirer profit des nouvelles technologiques.

Le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, a déclaré que son pays était prêt à coopérer avec les pays et les entreprises de l'ASEAN dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'industrie spatiale, de l'agriculture, de l'énergie propre et de la réponse au changement climatique.

De son côté, l'ambassadeur britannique à Hanoï, Iain Frew, a précisé qu'en tant que pays ayant une histoire de développement de la science et de la technologie, de l'innovation et de la finance, le Royaume-Uni est prêt à coopérer et à partager avec les pays d'Asie du Sud-Est dans ces domaines.

Au séminaire, les délégués ont échangé de nombreuses idées sur la coopération public-privé dans le domaine des technologies de réduction des émissions et de la formation des ressources humaines, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs pour l’ASEAN ; En complément du développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle vers la cohésion du groupe en matière d'identification numérique.

VNA/CVN