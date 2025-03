"Balade en France et en Francophonie" : un espace festif et convivial pour les habitants de la capitale.

Suite au succès de ses quatre précédentes éditions en 2018, 2020, 2023 et 2024, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam revient dans la capitale vietnamienne, avec le soutien du comité populaire de Hanoï, et se tiendra dans le parc Thông Nhât du 28 au 30 mars. L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, accorde au Courrier du Vietnam (relevant de l'Agence Vietnamienne d’Information) une interview sur cet événement.