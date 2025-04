Le français, langue d’avenir

La présence d’une quinzaine d’universités et d’une vingtaine d’entreprises au Salon de l’orientation francophone a montré le dynamisme des jeunes francophones. Un forum de l’emploi a mis en lumière leur employabilité et les perspectives professionnelles qu’ouvre la maîtrise du français.

Le Salon de l’orientation francophone, organisé dans le cadre du festival “Balade en France et en Francophonie”, a permis aux jeunes d’identifier un parcours universitaire en langue française sous le slogan “Je m’éduque donc j’agis”.

“Ce thème met en lumière le rôle essentiel de l’éducation dans un monde en constante évolution, marqué par des défis climatiques, économiques et technologiques. Ce message fort prend tout son sens dans un contexte où l’avenir de chacun dépend de notre capacité à former nos jeunes afin qu’ils puissent travailler ensemble”, a déclaré Edgar Doerig, représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie et le Pacifique.

Moment clé, le Forum de l’emploi, placé sous le thème “Français, langue d’avenir”, a eu lieu le 30 mars au parc Thông Nhât à Hanoï. Il a offert aux étudiants et jeunes diplômés une opportunité privilégiée de rencontrer des recruteurs, en complément des échanges sur les cursus universitaires en français.

“Cette édition a marqué un tournant important : pour la première fois, un forum de l’emploi a été intégré au festival +Balade en France et en Francophonie+, offrant ainsi un cadre unique où les jeunes ont pu découvrir à la fois la richesse du monde francophone et les perspectives académiques et professionnelles qu’il propose au Vietnam”, a indiqué Hông Khuê, une familière de “Balade en France” depuis la première édition de ce grand festival français à Hanoï en 2018.

“Un véritable atout stratégique”

Le Forum de l’emploi a été organisé par l’ambassade de France au Vietnam, l’OIF, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la Chambre de Commerce et d’Industrie France - Vietnam (CCI France Vietnam). L’occasion pour les jeunes francophones de valoriser leurs compétences linguistiques, culturelles et académiques et d’ouvrir les portes de leur avenir professionnel, et pour les entreprises de rencontrer des étudiants qualifiés qui maîtrisent le français.

Une vingtaine de sociétés, couvrant des secteurs aussi variés que tourisme, technologie, industrie, ingénierie, culture, médias et bien d’autres, étaient présentes. Cette diversité reflète l’ampleur des débouchés accessibles aux jeunes francophones.

“Le forum a attiré des entreprises de renom telles que le français Thales - un leader mondial des hautes technologies, ou encore SOCOTEC Vietnam, membre de SOCOTEC - groupe européen spécialisé dans le testing (essai), l’inspection et la certification. Cela montre que la maîtrise du français ouvre des portes dans des domaines aussi divers que les stages, les emplois qualifiés et les conseils en orientation professionnelle”, a remarqué Tùng Duong, membre de France Alumni, réseau social incontournable d’anciens étudiants de l’enseignement supérieur français.

Selon Pauline Vidal, chargée de mission éducative et numérique de l’ambassade de France au Vietnam, “la maîtrise du français est un véritable atout stratégique. Elle permet non seulement d’accéder à des réseaux professionnels francophones, mais aussi de travailler dans des entreprises tournées vers les marchés européen, africain ou canadien, où cette langue est souvent un avantage”.

Des témoignages enthousiastes

De nombreux jeunes participants se sont déclarés “enthousiasmés” par les nombreuses opportunités présentées.

Dang Hiêu, étudiant en 4e année de la Faculté de tourisme de l’Université nationale d’économie (NEU), a souligné : “Ce forum est une excellente occasion pour moi de me connecter avec des employeurs et d’en apprendre davantage sur les perspectives d’emploi liées au français et à différents secteurs comme tourisme, technologie, médias, électronique et environnement”.

Les exposants ont présenté aux francophones des conseils détaillés sur les possibilités d’études et de carrière. “L’atelier m’a aidée à orienter mon parcours académique et professionnel lié au français. Il a mis les étudiants en relation avec des entreprises et leur a fourni des informations sur les offres d’emploi”, a partagé Nguyên Thanh Ngân, étudiante en 3e année à l’Université de Hanoï (HANU).

"La maîtrise du français est un véritable avantage"

Nguyên Phuong Ngoc Anh, ancienne étudiante de l’Université de commerce extérieur (FTU) à Hanoï, souhaite travailler dans un environnement international où elle pourra promouvoir ses compétences en communication et en relations publiques. “Les entreprises présentes proposent des postes en communication, marketing et relations publiques, où la maîtrise du français est un véritable avantage. Ce forum est une bonne occasion pour les jeunes de chercher un emploi dans un environnement francophone”, a-t-elle reconnu.

Rechercher des talents multiculturels

Les recruteurs ont, de leur côté, souligné qu’ils recherchaient des candidats dotés d’une pensée internationale et de compétences linguistiques solides. Désireux de développer leur réseau de partenaires, ils souhaitent trouver des talents adaptés à des environnements multiculturels, un facteur de réussite dans un marché où la maîtrise de plusieurs langues, comme le français et l’anglais, devient de plus en plus appréciée.

Luong Vân Thanh est experte en recrutement pour K+, une joint-venture franco-vietnamienne de bouquet de chaînes de télévision par satellite. Elle a affirmé que la maîtrise du français, en plus de l’anglais, était un avantage non négligeable pour les postes liés aux médias et à la gestion de projets : “Ce forum est une belle occasion de rencontrer des candidats et d’évaluer leur adéquation, en offrant une perspective utile sur le marché du travail actuel”.

Nga Nguyên Quéric, directrice des ventes et cofondatrice de l’agence de voyages Asia Color Travel, a souligné que cet événement représentait un tremplin pour promouvoir le français. “L’industrie touristique au Vietnam et en Asie du Sud-Est a besoin de personnel francophone. Cet événement renforce le statut de cette langue dans l’emploi et aide les jeunes à comprendre que la maîtriser, ainsi que d’autres, offre davantage d’opportunités professionnelles dans un monde où l’anglais est devenu universel”.

“Ce salon de l’emploi marque le début d’un cycle que nous souhaitons poursuivre et développer dans les années à venir, afin d’habituer les jeunes francophones vietnamiens à ces formats de rencontres professionnelles, essentiels à leur avenir”, a conclu Pauline Vidal.

Texte et photos : Thúy Hà/CVN