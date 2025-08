Allemagne : rebond du marché automobile en juillet, porté par l'électrique

Photo : AFP/VNA/CVN

Au total, 264.802 voitures particulières ont été immatriculées en Allemagne en juillet, soit 11% de plus qu'un an plus tôt, a indiqué mardi 5 août l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

En cumul depuis janvier, les immatriculations restent toutefois en recul de 2,5%, soulignant la mollesse persistante du marché automobile dans la première économie européenne.

"Les particuliers comme les entreprises reportent leurs achats face à une économie affaiblie et des perspectives très incertaines", a déclaré Constantin M. Gall, analyste chez EY.

La progression en juillet s'explique en partie par un effet de base : de nouvelles règles européennes d'homologation étaient entrées en vigueur en juillet de l'année dernière, ce qui avait conduit à des immatriculations de manière anticipée en juin.

Le marché a été porté le mois dernier par la forte demande pour les SUV (+24%), le segment dominant du marché, et surtout par les motorisations 100% électriques, dont les ventes ont bondi de 58% sur un an.

Les immatriculations dans ce segment ont représenté 18,4% du total des voitures vendues, soit le même niveau qu'en juin et que la moyenne observée en 2023, avant le plongeon de 2024, à 13,5%.

Les voitures électriques confirment leur redressement, avec un septième mois consécutif de croissance, après l'effondrement des ventes en 2024, lié à la suppression brutale des aides publiques en décembre 2023.

Exception notable : Tesla, dont les immatriculations ont chuté de 55% sur un an en juillet, à 1.110 unités. Elles ne représentent plus que 2,2% des ventes de voitures électriques pour le mois écoulé.

Le recul se confirme mois après mois, malgré la rupture brutale fin mai du patron de la marque Elon Musk avec Donald Trump, qui n'a pas suffi à redorer l’image du constructeur, boycotté dans plusieurs pays.

À l'inverse, le numéro 1 chinois BYD a écoulé 7.449 voitures en Allemagne au cours des sept premiers mois de l'année, soit une hausse spectaculaire de 420% sur un an.

AFP/VNA/CVN