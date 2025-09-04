Allemagne : la récolte céréalière en forte hausse en 2025

La récolte céréalière allemande 2025 (toutes variétés confondues) devrait augmenter de 14,8% pour atteindre environ 44,73 millions de tonnes,selon le ministère de l'Agriculture.

Le blé d'hiver devrait progresser de 26,3% cette année, atteignant 22,45 millions de tonnes, malgré les fortes pluies survenues juste avant la moisson, a indiqué le ministère dans son rapport de récolte 2025.

Les pluies tardives de l'été sur du blé arrivé à maturité constituent une menace sérieuse pour la qualité des récoltes.

Toutefois, les analyses réalisées jusqu'à présent indiquent que le blé d'hiver allemand affiche une teneur moyenne en protéines de 12%, contre 11,6% l'an dernier, a précisé le ministère.

La récolte de colza d’hiver a aussi progressé de 9,4%, atteignant 3,96 millions de tonnes.

L’Allemagne reste le deuxième plus gros producteur de blé de l’UE et un grand producteur de colza, utilisé pour l’huile alimentaire et le biodiesel.

