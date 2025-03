Airbus invité à renforcer la coopération entre le Vietnam et l'UE

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre des dirigeants d'Airbus et de Safran

>> Airbus et Vietjet : livraison d’un avion spécial

>> Le Vietnam et l’UE s’engagent à renforcer leur coopération et à élever leurs liens

>> Vietjet et Satair : coopération stratégique pour optimiser la chaîne d'approvisionnement d'Airbus

>> Relations Vietnam - Europe : Jalons marquants en 2024 et perspectives pour 2025

Photo : BNG/CVN

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a hautement apprécié le rôle d’Airbus, soulignant que la coopération économique constitue un pilier essentiel des relations entre le Vietnam et plusieurs pays européens, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Espagne.

Il a exhorté Airbus à poursuivre activement la promotion de la coopération économique entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) ainsi qu’avec les États membres de l’UE. Il a particulièrement insisté sur l’importance de maximiser les avantages des accords de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni ainsi qu’entre le Vietnam et l’UE, tout en encourageant activement la ratification de l'accord de protection des investissements Vietnam - UE.

Le vice-ministre a souligné que les projets de coopération entre Airbus et ses partenaires vietnamiens ont largement contribué au développement socio-économique, au progrès scientifique et technologique, et au renforcement des relations multiformes entre le Vietnam et l’Europe.

Il a également proposé qu’Airbus continue d’accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de projets de coopération efficaces, en particulier dans les domaines de la haute technologie et de la formation de ressources humaines qualifiées.

Il a souligné que ces initiatives contribueraient à la réalisation des objectifs du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, ainsi qu’à son essor socio-économique dans cette nouvelle ère.

De son côté, Wouter Van Wersch a exprimé sa satisfaction de visiter le Vietnam et d’y travailler afin de discuter des mesures visant à renforcer la coopération entre Airbus et ses partenaires vietnamiens.

Il a fait part de son impression face au développement rapide du Vietnam ces dernières années, notamment dans les domaines de la croissance économique, de la science et de la technologie. Il a affirmé que le Vietnam constitue un partenaire prioritaire pour Airbus dans la région.

Il a souligné qu’au regard des résultats positifs de la coopération et des activités commerciales récentes, Airbus souhaite poursuivre et étendre son partenariat avec le Vietnam dans divers secteurs, tels que l’aérospatial, les satellites, les hélicoptères, la sécurité et la défense, la recherche et le sauvetage, la science et la technologie, ainsi que l’éducation et la formation.

Airbus a également réaffirmé son engagement à soutenir le Vietnam en facilitant sa mise en relation avec des partenaires européens et internationaux jouant un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment dans les domaines des technologies aéronautiques, de la transformation numérique, des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

Les deux parties ont convenu que, compte tenu de la dynamique de développement du marché vietnamien, qui compte près de 100 millions d’habitants, le potentiel de coopération reste immense.

À cette occasion, elles ont également échangé et partagé des idées sur plusieurs projets et domaines de coopération susceptibles d’être mis en œuvre prochainement.

VNA/CVN