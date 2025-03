Vietjet propose des billets promotionnels vers Singapour

A l'occasion de l’ouverture de la nouvelle ligne Singapour - Phu Quôc, Vietjet offre à ses clients la possibilité de réserver des billets d’avion à partir de 0 dông (hors taxes et frais) sur l’ensemble de ses liaisons entre le Vietnam et Singapour.

Les billets promotionnels sont disponibles dès maintenant et jusqu’au 13 mars 2025 sur le site www.vietjetair.com ainsi que sur l’application mobile Vietjet Air. L’offre s’applique aux vols directs reliant le Vietnam à Singapour, avec des horaires pratiques entre le 1er avril et le 31 octobre 2025.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle ligne sera ouverte le 30 mai 2025 avec quatre vols aller-retour par semaine, portant à 78 le nombre total de vols hebdomadaires entre le Vietnam et Singapour. Ces fréquences accrues devraient permettre de transporter plus d’un demi-million de passagers par an. Il s’agit de la quatrième liaison opérée par Vietjet entre Singapour et le Vietnam, après celles reliant la cité-État à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang.

Grâce à cette nouvelle route, Vietjet offre aux voyageurs l’opportunité de découvrir l’île paradisiaque de Phu Quôc, réputée pour ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux cristallines et ses cocotiers ombrageux. De son côté, Singapour, l’un des principaux centres financiers, économiques et touristiques d’Asie du Sud-Est, demeure une destination de choix pour les visiteurs.

À bord, Vietjet célèbre la richesse culinaire vietnamienne en proposant des plats emblématiques tels que le phở Thìn, le bánh mì (sandwich vietnamien) ou encore le célèbre café au lait glacé. Les passagers pourront également profiter d’animations culturelles et artistiques à 10.000 m d’altitude. Par ailleurs, la compagnie assure un voyage en toute sérénité grâce à son assurance gratuite SkyCare et propose des avantages exclusifs à travers son programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Minh Thu/CVN