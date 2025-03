Los Ríos (Chili) souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam

La délégation chilienne a présenté ses principales activités culturelles et économiques pour 2025, notamment un séminaire de Los Ríos avec la participation de représentants de plusieurs ambassades, prévu en juillet, ainsi que la Foire internationale de Los Ríos, prévue en octobre.

Ces événements devraient créer des opportunités commerciales, promouvoir le potentiel économique, culturel et touristique de Los Ríos, et le connecter à des partenaires internationaux, dont le Vietnam.

Los Ríos dispose d'atouts dans la production et l'exportation de produits laitiers, de viandes de bœuf et d'agneau, d'avoine, ainsi que de fruits tels que les myrtilles et les mûres. Le Vietnam peut partager ses expériences en matière de développement de l’agriculture tropicale et de technologies agroalimentaires.

Cela offre aux localités des deux parties l’occasion d’étudier les expériences de l’autre et de développer des modèles de coopération durables.

Dans les domaines de la foresterie et de la transformation du bois, Los Ríos dispose de ressources forestières abondantes, ce qui la rend particulièrement adaptée à la collaboration avec les localités vietnamiennes qui possèdent une industrie de transformation du bois bien développée. Les deux parties peuvent également partager leurs expériences en matière de développement forestier durable et de protection de l’environnement.

En outre, Los Ríos dispose d'un grand potentiel en matière d'énergies renouvelables, notamment hydroélectriques et éoliennes, secteurs sur lesquels le Vietnam se concentre également.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de la culture et de l'éducation. Cela marque le début de nombreuses nouvelles opportunités de coopération pour les localités du Vietnam et du Chili.

