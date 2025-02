Relations Vietnam - Europe : Jalons marquants en 2024 et perspectives pour 2025

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

C’est ce qu’a souligné la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, dans son récent article sur l’évolution des relations entre le Vietnam et l’Europe en 2024 et leurs perspectives pour 2025.

En 2024, la situation mondiale a continué d’évoluer de manière complexe. L’Europe a dû faire face à de nombreux défis, dont les conflits persistants, l’instabilité de la situation politique dans plusieurs pays, ou encore le ralentissement et l’inégalité de la croissance économique régionale.

Cependant, l’Europe reste un acteur majeur mondial, un partenaire commercial et un investisseur important pour de nombreux pays et régions. Forte de son influence mondiale et de sa puissance économique, l’Europe joue un rôle important dans l’édification des normes et standards internationaux.

Créer des bases solides pour les relations Vietnam - Europe

Les pays européens tiennent toujours en haute estime leurs relations avec le Vietnam, un partenaire important en Asie-Pacifique. Le Vietnam, quant à lui, considère l’Europe comme un marché important et de grande envergure, une source potentielle de capitaux d’investissement direct et un donateur de bonne volonté.

Les liens historiques et culturels étroitement liés entre les deux parties servent de base solide pour approfondir les relations bilatérales.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Grâce aux efforts communs et à la confiance politique mutuelle, le Vietnam et l’Europe ont bien maintenu la dynamique de leurs relations en 2024. Les deux parties ont organisé avec succès une multitude d’activités diplomatiques à tous les niveaux, sous de différentes formes et dans de nombreux domaines.

Sur le plan politique et diplomatique, les relations entre le Vietnam et ses partenaires européens traditionnels n’ont cessé d’être renforcées, contribuant à consolider leur confiance politique.

En 2024, les deux parties ont échangé une trentaine de délégations de haut niveau, soit 1,5 fois plus que l’année précédente. Elles sont parvenues à la signature de 42 documents de coopération dans divers domaines. Cela a permis de concrétiser les mécanismes et orientations de coopération ainsi que les engagements bilatéraux et internationaux.

Vietnam - France, partenariat stratégique intégral

L’un des événements les plus marquants est la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, du 4 au 7 octobre 2024, et sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie.

Dans le cadre de cette visite, le Vietnam et la France ont décidé d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, faisant de la France le premier membre de l’Union européenne (UE) et le deuxième pays européen à atteindre ce statut avec le Vietnam.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

L’année 2024 a été particulièrement chargée sur le plan diplomatique, avec le voyage d’affaires du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie en janvier et sa participation au Sommet élargi des BRICS en Russie en octobre, ou encore les visites d’État au Vietnam du président allemand Frank Walter Steinmeier (les 23 et 24 janvier) et du président russe Vladimir Poutine (les 19 et 20 juin).

À travers ces échanges de délégations, le Vietnam et les pays européens ont réussi à assurer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, tels que les dialogues stratégiques, les comités mixtes, les consultations politiques périodiques à différents niveaux, ou encore les groupes de travail conjoints entre le Vietnam, la Russie, le Danemark, la Slovénie, la Croatie, l’Espagne, la Pologne, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Vatican.

Dans le cadre des forums multilatéraux, les deux parties ont maintenu une coordination étroite dans l’esprit de dialogue et de coopération. Elles ont souligné l’importance de promouvoir les points communs et de réduire les différences.

Les dirigeants européens ont toujours démontré leur considération pour le rôle, la position et le prestige de plus en plus croissants du Vietnam sur la scène internationale. Ils ont souhaité se joindre avec le Vietnam pour approfondir les relations traditionnelles et établir de nouveaux cadres de partenariat dans la nouvelle conjoncture.

Sur le plan économique et commercial, les relations entre le Vietnam et les pays européens ont connu des avancées remarquables.

L’année dernière, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) ont atteint 68 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % en glissement annuel. L’UE continue à devenir le quatrième partenaire commercial et le cinquième investisseur du Vietnam. Le montant total des investissements européens au Vietnam a dépassé les 30 milliards de dollars.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

L’UE constitue également le plus grand fournisseur d’aide publique au développement du Vietnam.

Le Vietnam, quant à lui, a mis en œuvre pleinement et efficacement les accords de libre-échange avec l’UE (EVFTA), le Royaume-Uni (UKVFTA) et l’Union économique eurasiatique (EAEU-VFTA). Il s’est efforcé d’accélérer les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi que de mobiliser les pays membres de l’UE pour ratifier au plus tôt l’accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA).

Les efforts se sont également poursuivis pour assurer la mise en œuvre efficace des projets bénéficiant des aides publiques au développement ou des crédits préférentiels financés par les partenaires européens, tels que l’UE, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne. Cela a contribué à créer des ressources importantes pour le développement du pays dans la nouvelle ère.

Avec la politique de "placer les habitants et les entreprises au centre", le ministère vietnamien des Affaires étrangères a travaillé en étroite collaboration avec les pays de l’UE pour organiser de nombreuses activités visant à renforcer la connectivité entre les entreprises vietnamiennes et les partenaires européens.

Parmi celles-ci, on peut citer le colloque "Promouvoir la coopération dans le domaine du travail entre le Vietnam et l’Europe" (en octobre 2024 à Hanoï) ou la table ronde intitulée "Coopération Vietnam – UE dans la formation des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs : potentiel et opportunités" (en décembre 2024 à Hanoï). Ces événements ont contribué à ouvrir de nouvelles opportunités pour rendre la coopération vietnamo-européenne plus efficace et plus substantielle.

Les agences de représentation européennes ont également coopéré avec les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam dans l’organisation des activités destinées à renforcer la connexion entre les deux parties.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La coopération vietnamo-européenne a dépassé les secteurs traditionnels pour s’étendre à de nouveaux domaines conformes à la tendance mondiale et aux priorités de développement du Vietnam, tels que l’innovation, les technologies de l’information, la transformation numérique, la transformation verte, la finance verte, les énergies renouvelables, la main-d’œuvre et la formation des ressources humaines dans l’industrie des semi-conducteurs.

Les deux parties ont accordé de l’importance au renforcement des échanges populaires.

En 2024, le Vietnam a repris les vols directs avec la Russie et ouvert de nouvelles lignes aériennes vers l’Allemagne et le Kazakhstan. Cela a contribué à faire grimper le nombre d’arrivées de touristes européens au Vietnam à près de 392 000, soit une augmentation de 17,9% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation témoigne de l’attrait croissant du Vietnam en tant que destination idéale pour les investisseurs et les touristes européens.

Les gouvernements et les peuples de nombreux pays européens ont été toujours aux côtés du gouvernement et du peuple vietnamien durant les moments difficiles de lutte contre les conséquences des inondations et des catastrophes naturelles, en leur offrant des messages de sympathie, des assistances et des aides opportunes. Cela démontre l’amitié spéciale que les pays européens accordent au Vietnam.

Les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens ont demandé aux administrations européennes de créer des conditions favorables pour que les communautés vietnamiennes puissent étudier, travailler et bien s’intégrer dans les sociétés de résidence. Ces personnes jouent le rôle de passerelle importante pour promouvoir l’amitié et les liens étroits entre le Vietnam et les pays européens.

De belles perspectives et de nouvelles opportunités s’ouvrent en 2025

En 2025, le Vietnam est déterminé à entrer dans une nouvelle ère, appelée "l’ère d’ascension nationale". Dans ce contexte, le secteur diplomatique, à lui seul, s’efforce de poursuivre les réformes dans ses politiques et ses actions pour être de plus en plus créatif et dynamique, de servir de catalyseur pour ouvrir de nouvelles opportunités de croissance nationale, ainsi que de contribuer à garantir les intérêts de sécurité et de développement national, à améliorer la position du pays sur la scène internationale et à édifier un ordre mondial juste, pacifique et stable.

Photo : Manh Minh/VNA/CVN

Les activités diplomatiques seront dynamiques cette année. L’année 2025 sera également marquée par les célébrations de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam avec de nombreux pays européens, dont les 75 ans de relations avec la Russie et les pays d’Europe centrale et orientale (la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et l’Albanie), les 50 ans de relations avec l’Allemagne, le Portugal, la Grèce et la République de Chypre, ou encore les 35 ans de relations avec l’UE.

Sur la base d’une bonne amitié traditionnelle et d’un grand potentiel de coopération, le Vietnam a identifié quatre priorités majeures pour donner un nouvel élan à ses relations avec les partenaires européens en 2025, contribuant ainsi à améliorer sa position internationale dans la nouvelle ère.

Premièrement, le Vietnam maintiendra un environnement stratégique de paix, d’amitié et de coopération en promouvant une coopération plus étroite et plus substantielle avec ses partenaires importants et ses amis traditionnels en Europe. Il mettra l’accent sur l’élévation des cadres de partenariat déjà établis, la consolidation de la confiance politique mutuelle et la promotion de la coopération dans les domaines à fort potentiel.

Dès le début de cette année, dans le cadre de la tournée de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en Europe en janvier, le Vietnam a établi le partenariat stratégique avec la République tchèque et a élevé ses relations avec la Suisse vers un partenariat intégral.

Deuxièmement, le Vietnam accordera une grande priorité au renforcement de la diplomatie économique, en tenant compte des intérêts de la communauté d’entreprises, de la population et des localités. Il est nécessaire de créer des percées innovantes et créatives pour amener le pays dans une nouvelle ère.

Dans cet esprit, le Vietnam souhaite promouvoir une coopération plus profonde et plus substantielle avec l’Europe dans les domaines phares d’intérêt commun, tels que la transformation numérique, la transformation verte, la transition énergétique, la formation des ressources humaines dans l’industrie des semi-conducteurs, la haute technologie, l’innovation, le travail ou encore le tourisme.

Photo : VNA/CVN

D’autre part, il faut poursuivre la mise en œuvre efficace des accords de libre-échange avec l’UE, le Royaume-Uni et l’Union économique eurasiatique, accélérer la ratification de l’accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA), presser la Commission européenne (CE) de retirer le carton jaune contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour les produits de la mer vietnamiens, ainsi que mettre en œuvre pleinement le Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP). Il est également important d’assurer la mise en œuvre efficace des initiatives de coopération avec les partenaires européens, telles que l’initiative Global Gateway ou la stratégie de l’UE pour la coopération dans la région indopacifique.

Troisièmement, le Vietnam s’efforcera d’intensifier sa coopération avec les partenaires européens dans les domaines de la science, de la technologie et de la formation des ressources humaines de haute qualité au service de la transformation verte, de la transformation numérique et du développement durable.

Il souhaite également élargir sa coopération dans les secteurs émergents, à savoir l’industrie des semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Cela est tout à fait conforme aux orientations de développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

Quatrièmement, il faut veiller à promouvoir le potentiel et à mobiliser la force de la communauté vietnamienne de plus d’un million de personnes en Europe. Ces personnes contribueront de manière importante au développement national, ainsi qu’au renforcement des liens étroits entre le Vietnam et les pays européens.

Pour ce faire, il est important de perfectionner les cadres juridiques pour favoriser les investissements et les contributions au développement national de la communauté vietnamienne de l’étranger. Il faut également encourager ces personnes à promouvoir leur rôle de passerelle entre les peuples vietnamien et européen.

Les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les pays européens sont toujours un tableau lumineux qui résiste à l’épreuve du temps et des circonstances historiques.

Avec les pays européens, le Vietnam chérit toujours les liens établis dans le passé et souhaite renforcer le partenariat actuel et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération pour son aspiration à s’élever dans la nouvelle ère, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région, tout comme dans le monde.

NDEL/VNA/CVN