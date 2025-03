Vietnam - Australie : diversifier les partenariats économiques et commerciaux

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a rendu une visite de courtoisie à la gouverneure Frances Adamson. Il a rencontré et travaillé avec la vice-Première ministre et ministre de l'Industrie, de l'Innovation et des Sciences, ministre du Climat, de l'Environnement et de l'Eau, ministre de la Stratégie pour la main-d'œuvre et la population de l'État, Susan Close, la ministre du Tourisme et des Affaires multiculturelles de l'État, Zoe Bettison, le président du Conseil législatif d'Australie-Méridionale, Terry Stephens et le membre du Conseil législatif, Tùng Ngô.

Il a présidé des tables rondes sur le commerce agricole et la coopération éducative, et assisté à une réunion avec des entreprises d'Australie-Méridionale, avant de visiter le laboratoire de semi-conducteurs Silenna PicFAB à l'Université d'Adélaïde.

Il a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Australie-Méridionale et assisté à la cérémonie de lancement de la branche dans cet État de l'Association vietnamienne des intellectuels et experts en Australie (VASEA).

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres, les responsables australiens ont considéré la coopération avec le Vietnam comme une priorité, soulignant de nombreux potentiels inexploités. Ils ont ajouté que l'Australie-Méridionale souhaitait promouvoir sa coopération avec des localités vietnamiennes, contribuant ainsi à la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

La gouverneure d'Australie-Méridionale, Frances Adamson, a déclaré que le Vietnam était l'un des premiers pays qu'elle avait visités après sa prise de fonction et qu'elle devrait s'y rendre pour la deuxième fois en mai 2025. Elle a suggéré aux deux parties de continuer à se concentrer sur la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des échanges entre les peuples, de l'éducation et de la formation, ainsi que du développement agricole à faible émission de carbone.

De son côté, la vice-Première ministre Susan Close a souligné les avantages stratégiques de la coopération entre les deux pays dans un contexte marqué par de nombreuses fluctuations mondiales. Selon elle, les deux parties doivent continuer à soutenir la libéralisation du commerce et des investissements, tout en s'efforçant de construire une région de paix, de stabilité et de respect du droit international.

L'Australie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique global important et fiable, et les deux parties disposent d'un énorme potentiel de coopération, a-t-elle estimé, avant de proposer aux deux pays de favoriser la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, du tourisme, de la culture et de l'agriculture verte.

Lors de la table ronde sur le commerce agricole et d'une rencontre avec les entreprises organisées par le groupe vietnamien FPT, les représentants d'entreprises d'Australie-Méridionale ont exprimé leur intérêt à coopérer avec des entreprises vietnamiennes, considérant le Vietnam comme un marché important pour diversifier les chaînes d'approvisionnement, déplacer la production et l'investissement dans la région.

Photo : VNA/CVN

Selon Bodhi Edwards, directeur du commerce du Département du développement de l'État, le Vietnam est le 6e marché d'exportation de l'Australie-Méridionale, avec des échanges bilatéraux de 837 millions de dollars en 2024. Les produits manufacturés, agricoles et de haute technologie représentent 17,6% des importations de l'État. L'Australie-Méridionale représente 6,5% des exportations australiennes vers le Vietnam. L'État souhaite y exporter de la viande rouge, du vin, des céréales, des fibres, de la laine et des produits laitiers, a-t-il indiqué.

Les entreprises australiennes ont également exprimé leur désir de construire une chaîne d'approvisionnement pour la production de laine entre les deux pays, d'exporter vers le Vietnam du foin pour servir l'industrie laitière et des céréales.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a salué le rôle de l'Australie-Méridionale dans les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, des technologies de l'information et de l'éducation.

Il a également proposé à l'Australie-Méridionale de renforcer sa coopération avec les localités vietnamiennes, notamment la ville de Dà Nang, de promouvoir la coopération dans la formation en ingénierie des semi-conducteurs, les technologies de l'information, la transformation numérique et l'agriculture à faible émission de carbone. Il a également proposé de faciliter la reprise des vols directs de Vietjet pour promouvoir les échanges entre les deux peuples, ainsi que le commerce et les investissements.

