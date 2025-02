Vietjet et Satair : coopération stratégique pour optimiser la chaîne d'approvisionnement d'Airbus

Mardi 18 février, Vietjet et la société Satair du groupe Airbus ont signé un accord à long terme sur l'utilisation des services de matériaux intégrés ( Integrated Material Services - IMS), une solution complète d'approvisionnement en matériel pour l'ensemble de la flotte d’avions Airbus A320 et A330 de cette compagnie aérienne vietnamienne.

Photo : VJ/CVN

En vertu de cet accord exclusif, en tant que compagnie internationale leader sur le marché des pièces détachées pour l'aviation commerciale, Satair fournira le stockage de matériel de consignation et un soutien dédié à la gestion du matériel pour la flotte des Airbus de Vietjet. Ces services spécialement conçus permettent à Vietjet de garantir la disponibilité et l'état de préparation des stocks, avec des niveaux de performance définis, aidant ainsi la compagnie aérienne vietnamienne à optimiser ses coûts.

Selon Vietjet, Paul Lochab, directeur commercial de Satair, a déclaré lors de la cérémonie de signature que les services d’IMS prennent non seulement en charge la gestion des entrepôts, mais que plus que cela, la coopération aidera les compagnies aériennes comme Vietjet à se concentrer sur leurs opérations principales. Cela donne à Vietjet la confiance nécessaire pour opérer avec le meilleur soutien de Satair. En optimisant les coûts et en libérant des ressources, IMS permet aux équipes de maintenance et d'ingénierie de se concentrer plus que jamais sur leur expertise.

Photo : VJ/CVN

Optimiser les coûts de maintenance

Pour sa part, le directeur général adjoint de Vietjet, Nguyên Duc Thinh, a déclaré : "Nous sommes ravis de continuer à étendre notre partenariat à long terme avec Satair. En tant que plus grand opérateur d'avions Airbus au Vietnam, cet accord continuera à garantir une gestion efficace et complète de l'approvisionnement de matériels, tout en optimisant les coûts globaux de maintenance, alors que Vietjet développe activement sa flotte et son réseau de vols à l'échelle mondiale. Cet accord nous aide également à continuer à fournir des services de vol complets avec de meilleurs tarifs pour nos passagers".

Le directeur général adjoint Nguyên Duc Thinh a ajouté que la solution d’IMS de Satair fournit une chaîne d'approvisionnement de bout en bout, de la planification, de l'approvisionnement, de l'achat, de la logistique à la gestion de l'entrepôt. Ces services comprennent tous les consommables et pièces de rechange nécessaires pendant le cycle de vie de maintenance normal de l'avion.

Photo : VJ/CVN

La solution a été développée en étroite collaboration avec les compagnies aériennes en tant que partenaires et clients, et est largement utilisée par les compagnies aériennes mondiales.

En coopération avec Satair et de nombreux autres partenaires aéronautiques de premier plan dans le monde, Vietjet investit constamment dans de nouvelles solutions et services technologiques aéronautiques pour garantir les normes de sécurité et de qualité les plus élevées.

La compagnie aérienne ajoute également en permanence de nouveaux avions Airbus à sa flotte moderne et économe en carburant, répondant ainsi à sa stratégie de vol mondiale et à son développement durable.

Tân Dat/CVN