Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique et commercial

L'envoyé spécial du Premier ministre, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a eu une séance de travail jeudi 13 mars à Washington, D.C., avec le représentant américain au Commerce, Jamieson L. Greer, pour discuter de la promotion de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors de la réunion, les deux parties se sont déclarées satisfaites de l'évolution positive des relations américano-vietnamiennes après 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques, 10 ans de partenariat global et deux ans de partenariat stratégique global.

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint près de 150 milliards de dollars en 2024, faisant des États-Unis le deuxième partenaire commercial et l'un des marchés d'exportation les plus importants du Vietnam.

Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire prioritaire et souhaite développer un partenariat stratégique global de manière concrète, approfondie et durable, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance stratégique entre les deux pays.

La politique constante du Vietnam est de construire des relations économiques et commerciales harmonieuses, durables, stables et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam n'a aucune intention de créer des obstacles susceptibles de nuire aux travailleurs américains ou à la sécurité économique et nationale.

Nguyên Hông Diên a également informé des groupes spécifiques de mesures que le gouvernement vietnamien met en œuvre activement pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement avec les États-Unis de manière globale, harmonieuse et durable. En outre, il a demandé aux deux pays de continuer de discuter afin que les États-Unis puissent bientôt reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam.

Coordination proactive

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a salué la coordination proactive du ministre vietnamien et son approche directe, responsable et bienveillante pour comprendre et répondre directement aux préoccupations américaines actuelles.

Il a déclaré que la nouvelle politique commerciale américaine était uniquement conçue pour promouvoir davantage le commerce et l'investissement, protéger la sécurité économique des États-Unis, la sécurité nationale et les travailleurs américains ; sans nuire aux pays partenaires.

Il a toutefois insisté sur la nécessité de générer des avantages économiques rationnels pour les échanges commerciaux, appelant le Vietnam à mettre en œuvre des mesures plus strictes pour ouvrir son marché et améliorer la balance commerciale dans les prochains temps.

Abordant les préoccupations concernant les politiques tarifaires américaines, le ministre Nguyên Hông Diên et le représentant américain au Commerce Jamieson Greer ont déclaré qu'il était temps pour le Vietnam et les États-Unis de travailler en étroite collaboration pour créer un environnement commercial juste et durable, en examinant et en envisageant de manière proactive la suppression des barrières commerciales qui entravent les investissements et les activités commerciales, ainsi qu'en mettant en place un mécanisme de contrôle efficace contre la fraude commerciale, la fraude à l'origine et le transbordement illégal.

Enfin, les deux parties ont convenu de mener des consultations techniques régulières pour résoudre rapidement les problèmes spécifiques qui se posent afin de construire des relations économiques et commerciales harmonieuses, durables et stables, conformément au partenariat stratégique global entre les deux pays.

