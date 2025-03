La Banque mondiale exhorte le Vietnam à mettre les gaz sur les motos électriques

Cette recommandation a été formulée par Chiara Rogate, experte senior en énergie à la Banque mondiale, dans le rapport intitulé "Percée: Transition vers les véhicules électriques au Vietnam".

Le secteur des transports au Vietnam a émis 32,9 millions de tonnes de CO 2 équivalent (CO 2e ), représentant 7,2% des émissions totales de gaz à effet de serre du pays, selon le dernier inventaire de 2021. Ces émissions devraient être multipliées par dix si le Vietnam ne prend pas de mesures.

Le Vietnam s’est fixé l’objectif de parvenir à zéro émission nette (Net Zero) d’ici 2050. Ainsi, le secteur des transports vise à ce que les véhicules électriques représentent 50% des centres-villes d'ici 2030 et 100% de toutes les provinces et villes au cours des 25 prochaines années.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le pays doit relever plusieurs défis, notamment en matière de production durable, d’infrastructures de recharge et d’approvisionnement en électricité.

Mme Rogate, co-auteure du rapport, suggère que le Vietnam privilégie les motos électriques, qu’elle considère comme une solution facile à mettre en œuvre, qualifiée de "fruit à portée de main".

En effet, les motos électriques sont abordables, adaptés aux distances de déplacement et de plus en plus acceptées par les utilisateurs en milieu urbain.

Le Vietnam est d’ailleurs le deuxième marché mondial après la Chine, avec une part de 12% en 2022. Le pays compte déjà plus de 37 fournisseurs, un signe de sa capacité à accélérer la transition.

Les motos électriques joueront ainsi un rôle clé dans la feuille de route vietnamienne vers l’électrification des transports d’ici 2035.

Selon les prévisions, leurs ventes devraient égaliser celles des voitures électriques en 2035, avant de céder progressivement du terrain aux véhicules à quatre roues.

Afin d’accélérer l’adoption des motos électriques, la Banque mondiale recommande de renforcer les normes de sécurité, d’encourager l’utilisation de batteries à haute performance et d’étendre les infrastructures de recharge et les services d’échange de batteries.

Par ailleurs, le gouvernement devrait proposer des aides financières afin de compenser les coûts initiaux.

L’incitation à la demande est également un levier clé. La Banque mondiale propose d’interdire progressivement l’utilisation des véhicules à combustion dans certains secteurs, comme les services de transport. Elle recommande aussi de fixer un objectif de 40% de motos électriques dans les zones urbaines dès cette année, et de 80% d’ici 2030.

Le passage aux motos électriques à grande échelle est prévu après 2035. Pour accompagner cette transition, le Vietnam devra adapter son réseau électrique à la demande croissante et mettre en place un maillage de recharge rapide dans la prochaine décennie.

Pour garantir une transition efficace et réduire l’impact environnemental, le Vietnam devra également se pencher sur le recyclage des batteries en fin de vie.

À ce jour, cette industrie reste encore nouvelle dans le pays, ce qui nécessite une implication active du gouvernement afin d’encourager les acteurs du marché à adopter une gestion responsable des déchets.

Selon les estimations, la transition vers les véhicules électriques pourrait réduire les émissions nettes de CO 2e de 2,2 millions de tonnes d’ici 2050, même avec le réseau électrique actuel. Ce chiffre atteindrait 5,3 millions de tonnes si le Vietnam parvenait à verdir totalement son réseau électrique conformément au Plan Énergétique VIII.

Par ailleurs, cette transformation pourrait créer jusqu’à 6,5 millions d’emplois d’ici 2050, notamment dans la fabrication de batteries et le développement des infrastructures de recharge.

NDEL/VNA