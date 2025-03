Buôn Ma Thuôt en route vers le titre de "Ville mondiale du café"

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Lors de la cérémonie de clôture, Nguyên Thiên Van, vice-président du Comité populaire de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), également vice-président du Comité d’organisation du Festival, a souligné que l’édition 2025 du Festival du café de Buôn Ma Thuôt comprenait 17 activités officielles ainsi que de nombreuses activités parallèles organisées à travers toute la province.

Le Festival a attiré environ 250 000 visiteurs, dont 1.800 touristes étrangers, a-t-il indiqué.

À cette occasion, les "Savoirs traditionnels en culture et transformation du café de Dak Lak" ont été officiellement inscrits par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la liste du Patrimoine culturel immatériel national.

Cette reconnaissance souligne la valeur des traditions et des techniques de culture et de transformation du café, représentant une source de fierté pour les cultivateurs de café, la filière café et la province de Dak Lak.

Parallèlement, durant le festival, le lancement de la construction de l'usine de café Trung Nguyên Legend, la plus grande usine de café d'Asie du Sud-Est, a eu lieu, réaffirmant ainsi la position privilégiée de Dak Lak en tant que capitale du café du Vietnam. Ce projet rapproche davantage Buôn Ma Thuôt de sa vision et de son objectif ultime : devenir la "Ville mondiale du café".

Enfin, le Comité populaire de la province de Dak Lak a profité de l'événement pour décerner des certificats de mérite à 26 organisations et 7 individus, en reconnaissance de leurs contributions et de leur soutien au 9ᵉ Festival du café de Buôn Ma Thuôt.

VNA/CVN