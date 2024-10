Le dirigeant Tô Lâm rencontre des dirigeants d'Airbus et de Safran

Dans le cadre de sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, dans l’après-midi du 5 octobre (heure locale) à Paris, Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d'Airbus en charge des ventes d'avions commerciaux, et des dirigeants du groupe Safran.

Photo : VOV/CVN

Exprimant sa joie de savoir qu'à cette occasion, Airbus remettrait de nouveaux avions à VietjetAir, le dirigeant Tô Lâm a affirmé l’espoir du Vietnam qu'Airbus continuerait à investir dans ses domaines forts sur son sol.

Remerciant Airbus pour son engagement à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de la qualité de l'aviation et la formation des pilotes, il a appelé le groupe à mettre en œuvre rapidement des investissements dans des usines de composants, participant au développement de l'écosystème de l'industrie aéronautique du Vietnam.

Il a affirmé l’engagement du Vietnam à créer toutes les conditions favorables, conformément à la loi, pour que les investisseurs français en général et le groupe Airbus en particulier investissent efficacement et durablement sur son sol.

Photo : VOV/CVN

De son côté, Benoît De Saint-Exupéry a déclaré qu'Airbus coopérait avec Vietjet dans le cadre d’un contrat de fourniture d'avions A350 et avec Vietnam Airlines pour la modernisation de sa flotte et que le groupe poursuivait plusieurs autres projets et programmes de coopération... Il a déclaré espérer que le Vietnam continuerait à créer des conditions favorables à la coopération de son groupe avec les unités et entreprises concernées pour moderniser et développer des avions durables.

En rencontrant des dirigeants de Safran, le dirigeant vietnamien a émis l’espoir que Safran en particulier et les entreprises françaises en général contribueraient à soutenir le développement de l'industrie spatiale au Vietnam dans les temps à venir. Il a demandé à Safran de travailler avec le ministère des Sciences et des Technologies pour concrétiser les activités de coopération dans les temps à venir.

Philippe Errera, directeur Groupe international et relations institutionnelles de Safran, a exprimé le désir d'élargir la coopération dans des domaines dans lesquels le groupe possède des atouts avec les unités, sociétés et entreprises vietnamiennes...

VNA/CVN