Les exportations vietnamiennes vers les Philippines sont toujours dynamiques

Photo : VNA/CVN

L’année 2024 a marqué une étape importante dans le développement des relations commerciales entre le Vietnam et les Philippines. Selon l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, l’année dernière, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a dépassé pour la première fois la barre des 8 milliards de dollars pour s’établir à 8,66 milliards de dollars.

Sur ce total, le Vietnam a exporté pour 6,19 milliards de dollars vers le marché philippin, réalisant un excédent commercial de 3,72 milliards de dollars, soit supérieur aux prévisions de 3,5 milliards de dollars. Ces résultats impressionnants démontrent non seulement le grand potentiel du marché philippin, mais ouvrent également de belles perspectives pour les produits d’exportation vietnamiens en 2025.

En 2024, le riz continue de figurer en tête de la liste des produits d’exportation phares du Vietnam vers les Philippines, avec le chiffre d’affaires à l’exportation s’élevant à plus de 2,6 milliards de dollars. La demande de riz aux Philippines reste toujours élevée, en raison de la forte dépendance de ce pays aux importations alimentaires.

Il est prévu qu’en 2025, les exportations de riz du Vietnam vers les Philippines continueront de maintenir leur dynamique de croissance, contribuant de manière importante au renforcement des relations commerciales entre les deux pays.

En plus du riz, les produits d’exportation phares du Vietnam, tels que le café, les noix de cajou, les fruits de mer, les textiles, les chaussures, le ciment, les produits chimiques, ou encore les produits électroniques présentent également un grand potentiel de croissance.

D’autre part, le fait que le groupe vietnamien Vingroup a choisi les Philippines comme l’un des marchés clés pour développer ses produits et services ouvrira de nouvelles opportunités commerciales pour les produits vietnamiens, non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans les industries de transformation et de haute technologie.

Photo : Vinfast/CVN

De nombreux produits spécifiques, tels que les produits de protection du travail, les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires et les vaccins ont commencé à trouver leur place sur le marché philippin, grâce aux efforts de l’Office commercial du Vietnam aux Philippines dans la connexion et la promotion commerciale.

Avec une population de près de 120 millions d’habitants, une économie en pleine croissance et le PIB national supérieur à 400 milliards de dollars, les Philippines sont considérées comme l’un des plus grands marchés de consommation en Asie du Sud-Est. Comme la capacité de production intérieure des Philippines est encore limitée, la demande des importations sur ce marché est toujours élevée, notamment en ce qui concerne les produits industriels, électroniques, les moyens de transport, le fer, l’acier, ou encore les biens de consommation. Avec une distance géographique favorable et des relations commerciales bilatérales de plus en plus profondes, le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour augmenter ses exportations vers ce marché.

Cependant, les Philippines sont un marché hautement concurrentiel. Les produits vietnamiens doivent être confrontés à une concurrence intense, notamment avec les produits en provenance de la Chine et d’autres pays de l’ASEAN, comme l’Indonésie et la Thaïlande.

Le marché philippin impose également de nombreuses barrières techniques, dont les taxes de défense commerciale sur certains produits importés du Vietnam. Par ailleurs, les consommateurs philippins préfèrent encore les produits importés des États-Unis, d’Europe, de la République de Corée ou du Japon, car ils présument que ces produits sont d’une meilleure qualité et d’un design plus attractif.

Les Philippines constituent un marché prometteur pour de nombreux produits vietnamiens, mais présentent aussi de nombreux défis, notamment ceux dus aux changements inattendus des politiques d’import-export du gouvernement philippin. Cela peut compliquer l’accès des entreprises vietnamiennes à ce marché.

Selon l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, les Philippines ne sont pas encore prêtes à ouvrir leur marché à certains produits vietnamiens, dont les légumes, les tubercules, les fruits frais, la viande fraîche et les fleurs fraîches. Les processus et procédures complexes d’import-export liés à ces catégories de produits constituent également des obstacles pour les entreprises vietnamiennes désireuses de pénétrer profondément à ce marché.

Solutions énergiques

Les exportations vietnamiennes vers les Philippines s’élèvent chaque année à environ 5 à 6 milliards de dollars, représentant une part modeste du total des importations philippines. Les principales importations des Philippines sont les produits électroniques, les téléphones, les minerais, ainsi que divers types d’acier, qui sont également des produits d’exportation phares du Vietnam. Ainsi, le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour augmenter ses exportations vers le marché philippin.

Photo : VNA/CVN

Afin d’exploiter au mieux le potentiel du marché philippin, l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines a recommandé aux entreprises vietnamiennes d’élaborer les stratégies appropriées, avec l’accent mis sur l’amélioration de la qualité des produits, la promotion des marques et l’augmentation de la compétitivité nationale.

Il est également nécessaire de renforcer leur réputation et la confiance des partenaires et des clients, de diversifier les modèles de produits et d’augmenter les activités de promotion commerciale.

Les ministères et secteurs concernés, quant à eux, doivent mettre en œuvre les solutions énergiques visant à renforcer les relations commerciales bilatérales, à ouvrir davantage le marché aux produits des deux pays, à supprimer les barrières commerciales, ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale dans le développement des services logistiques et des chaînes d’approvisionnement.

Il est important d’organiser régulièrement les foires, les expositions et les activités de promotion commerciale aux Philippines pour favoriser l’accès des entreprises vietnamiennes sur ce marché.

Par ailleurs, il est essentiel d’accroître les exportations de produits transformés, de biens manufacturés, d’industries de fabrication et de produits technologiques de pointe. Il faut continuer à rechercher des opportunités pour élargir les catégories de produits et augmenter la valeur des exportations de chaque secteur vers les Philippines.

L’Office du commerce du Vietnam aux Philippines s’engage à accompagner les entreprises vietnamiennes dans l’étude du marché, la recherche des partenaires stratégiques, la connexion commerciale, ou encore dans le règlement des problèmes liés aux procédures d’importation et d’exportation.

NDEL/VNA/CVN