Vietnam - Singapour : de nouvelles opportunités pour accroître leurs échanges commerciaux

Le Vietnam et Singapour constatent un potentiel important pour renforcer leur coopération économique et commerciale.

>> Le leader Tô Lâm conclut sa visite officielle à Singapour

>> Vietnam - Singapour : engagement à renforcer leur coopération en matière de sécurité

>> Visites du chef du Parti en Indonésie et Singapour : le Vietnam renforce son rôle régional



Photo : VNA/CVN

Lors d’un séminaire organisé jeudi 13 mars par le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, la directrice adjointe de l'ITPC, Hô Thi Quyên, a souligné qu'au cours de la dernière décennie, le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour s'était considérablement développé.

La coopération économique, commerciale et en matière d'investissement a toujours été un point fort des relations bilatérales. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 10,5 milliards de dollars. Sur ce total, les exportations du Vietnam vers Singapour se sont élevées à près de 5,2 milliards de dollars, et les importations en provenance de Singapour ont dépassé 5,3 milliards de dollars. Singapour est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, après la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie.

Elle a également indiqué que le Vietnam et Singapour sont deux économies complémentaires, toutes deux membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que du Partenariat économique régional global (RCEP). Ces cadres facilitent la coopération en vue d'un développement commun.

En particulier, les objectifs de Hô Chi Minh-Ville, qui ambitionne une croissance robuste et aspire à devenir une ville intelligente ainsi qu’un pôle majeur en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'économie et de la société numériques, rejoignent ceux de Singapour, qui est actuellement le plus grand investisseur étranger dans la ville.

Cao Xuân Thang, directeur du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, a souligné que Singapour importe non seulement pour sa consommation intérieure, mais sert également de hub de transit pour les marchandises internationales. Il a également précisé qu'au-delà des produits industriels, Singapour importe une quantité significative de riz et de produits aquatiques. Le riz vietnamien est réputé pour sa qualité, mais son prix est également élevé. Par ailleurs, les activités de promotion du commerce à grande échelle menées par les entreprises vietnamiennes restent limitées, ce qui explique pourquoi le riz vietnamien est principalement distribué sous des marques singapouriennes. De même, les produits aquatiques vietnamiens sont très appréciés.

Singapour est un marché exigeant, avec des normes de qualité strictes et une forte concurrence sur les prix. Les produits alimentaires y sont soumis à des échantillonnages et à des contrôles rigoureux avant leur mise sur le marché, a-t-il ajouté.

Wesley Chua, représentant de l'Association des entreprises de Singapour au Vietnam, a suggéré qu'en plus de stimuler leurs exportations, les entreprises vietnamiennes puissent envisager d'investir à Singapour afin d’exporter vers des marchés tiers.

VNA/CVN