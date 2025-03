E-commerce : l'IA et la transformation numérique peuvent changer le marché

En 2025, face à la croissance rapide du commerce en ligne, les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et les mégadonnées seront de plus en plus appliquées.

>> Les ventes en ligne grimpent en 2024

>> L'IA à la rescousse pour limiter les retours de colis, point noir de l'e-commerce

>> Le Vietnam et la Thaïlande entendent coopérer sur l’e-économie, l’e-commerce et l’énergie verte





Photo : Trong Dat/CVN

Aujourd’hui, le commerce électronique devient un canal de vente au détail majeur au Vietnam et devrait se développer encore plus rapidement dans les années à venir.

Selon le rapport sur l’industrie de la vente au détail publié par Metric, les ventes du commerce électronique au Vietnam devraient atteindre 387,5 milliards de dôngs avec 4,2 millions de produits en 2025. Ces chiffres reflètent une progression impressionnante de 21,5% du chiffre d’affaires et de 23% en volume de production par rapport à 2024.

En 2024, une étape marquante a été franchie lorsque le taux de croissance des ventes sur les plateformes de commerce électronique a été 4,2 fois supérieur à celui du chiffre d’affaires total des biens de détail et des services de consommation. Cela témoigne de la confiance croissante des consommateurs vietnamiens dans les achats en ligne.

Metric prévoit qu’en 2025, cette tendance sera renforcée par la convergence du commerce électronique traditionnel et des réseaux sociaux (commerce social). De plus, la montée en puissance du shoppertainment, qui combine shopping et divertissement via des sessions de livestream, deviendra une composante essentielle des habitudes des consommateurs numériques.

En 2025, les produits bon marché, en particulier ceux de moins de 200.000 dôngs, ainsi que les articles essentiels comme les aliments, les boissons, les couches et le lait pour bébés, continueront de dominer le marché de l’e-commerce.

En conséquence, un défi se pose aux détaillants : comment peuvent-ils répondre à la demande de bas prix tout en maintenant la qualité des produits et l’expérience d’achat des clients ? Une solution réside dans un investissement plus substantiel dans la recherche et le développement (R&D), ainsi que dans l’exploitation de la technologie et des données pour identifier rapidement et avec précision les tendances du marché.

Photo : VNP/CVN

Selon le rapport intitulé "Étude sur le shopping global" de Zebra Technologies, une réalité préoccupante émerge : le niveau de satisfaction des clients concernant les achats en ligne et en magasin est en baisse dans le monde.

En 2024, seuls 79% des acheteurs en ligne et 81% des acheteurs en magasin se disent satisfaits, contre 85% en 2023. Cette tendance est encore plus marquée dans la région Asie-Pacifique, où ces taux atteignaient respectivement 81% et 80% en 2023.

Pour faire face à cette situation, en 2025, les vendeurs du monde entier, et particulièrement 79% des détaillants de la région Asie-Pacifique, prévoient d’augmenter leurs investissements dans la technologie.

Optimiser l'expérience client grâce à la technologie

Selon Zebra Technologies, grâce à l’application des technologies mobiles intelligentes à l’amélioration de la surveillance des stocks, les vendeurs au détail s’efforcent d’offrir une expérience d’achat plus moderne tout en aidant leurs équipes à accroître leur efficacité.

Photo : ST/CVN

Alors que les achats en ligne deviennent de plus en plus populaires dans le monde, les consommateurs exigent des informations précises sur l’état réel des produits. Par exemple, si un produit est affiché comme "disponible" alors qu’il ne l’est pas en réalité, la confiance des clients est ébranlée, ce qui entraîne un risque de perte de revenus.

Comment résoudre ces problèmes ? Des technologies comme la RFID (identification par radiofréquence) apparaissent comme des solutions salvatrices, aidant les détaillants à vérifier l’état des produits et à améliorer la gestion des stocks en temps réel.

Plus d’un tiers des détaillants mondiaux, et 41% en Asie-Pacifique, estiment que l’intelligence artificielle générative (GenAI) transformera la gestion des stocks et la prévision de la demande. Par ailleurs, des processus automatisés tels que la localisation des produits, la surveillance vidéo et les alertes de rupture de stock sont également renforcés pour garantir que les informations soient toujours accessibles aux employés et aux clients.

L’année 2025 sera non seulement une période de croissance en termes de volume, mais aussi un moment clé pour les détaillants afin de redéfinir leurs méthodes de fonctionnement. En exploitant la technologie pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs, ils contribueront à enrichir le paysage de l’économie numérique vietnamienne.

Thai Hà - Trong Dat/CVN