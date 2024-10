Le Vietnam et l’UE s’engagent à renforcer leur coopération et à élever leurs liens

Le Vietnam et l’UE ont examiné la coopération bilatérale dans le cadre de leur Accord-cadre global de partenariat et de coopération (PCA) lors de la 5 e réunion de leur comité mixte qui s’est tenue le 22 octobre à Hanoï.

>> Le Vietnam et l'UE promeuvent leur coopération pour une économie verte

>> Le Vietnam souhaite intensifier sa coopération intégrale avec l'UE

>> Cinquième réunion du Comité mixte Vietnam - UE tenue à Hanoï

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne était dirigée par la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, tandis que la partie européenne était dirigée par le directeur exécutif pour l’Asie et le Pacifique au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Niclas Kvarnström.

Lors de la réunion du 22 octobre, les deux parties ont souligné la croissance rapide et la diversité de leurs relations, démontrées par un programme dynamique qui couvre des réunions et des visites, y compris celles au plus haut niveau.

S’appuyant sur les récents engagements entre les dirigeants des deux parties et dans la perspective du 35e anniversaire des relations diplomatiques en 2025, le Vietnam et l’UE ont convenu de travailler ensemble pour améliorer leurs relations bilatérales dans un avenir proche.

Dans ce contexte, les deux parties ont convenu de discuter et d’approfondir la collaboration dans de nouveaux domaines tels qu’une transition énergétique juste et la connectivité, notamment les transports, la transformation numérique, les matériaux critiques, les semi-conducteurs, la recherche et l’innovation et l’éducation. Elles ont déclaré que cette coopération créerait un nouveau potentiel et une nouvelle dynamique pour la relation, bénéficiant aux deux parties.

Photo : VNA/CVN

L’UE a fourni des mises à jour sur les nouvelles politiques dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, comme le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ((MACF - CBAM en anglais) et le règlement de l’UE sur la déforestation (EUDR), y compris une proposition visant à prolonger de 12 mois la période de transition de ces réglementations.

Elle a salué l’approche proactive du Vietnam à l’égard de l’EUDR, tandis que la nation d’Asie du Sud-Est a exprimé sa gratitude pour les mesures aidant les fournisseurs vietnamiens à adhérer à ces nouvelles réglementations.

La réunion a également facilité les échanges sur les relations ASEAN - UE et un large éventail de questions politiques et de sécurité dans l’Indo-Pacifique et ailleurs. Les deux parties ont partagé leurs points de vue sur les tensions au Moyen-Orient, en Mer Orientale et au Myanmar, et ont convenu de la nécessité de rechercher des solutions pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les deux parties ont exprimé leur profonde préoccupation face aux récents développements et ont réaffirmé l’importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol.

Elles ont souligné la nécessité pour toutes les parties de faire preuve de retenue et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense par le biais du dialogue Vietnam - UE sur la défense et la sécurité.

Le Vietnam et l’UE ont évoqué le commerce et l’investissement, y compris la coopération fiscale, et ont réaffirmé leur engagement à assurer la mise en œuvre de l’accord de libre-échange, au bénéfice des deux parties. Ils ont examiné les progrès réalisés dans le secteur de la pêche, notamment les efforts en cours pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux parties ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération en matière de connectivité et de développement durable, notamment dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, en mettant l’accent sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Elles se sont également engagées à faire progresser la transition énergétique verte au Vietnam, conformément à ses objectifs de zéro émission nette d’ici 2050.

Elles ont partagé leur position et leurs objectifs pour les prochaines négociations internationales liées au climat, à l’environnement et à la biodiversité, dans le but de mettre en place des initiatives pour un développement durable mondial à long terme.

VNA/CVN