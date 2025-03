Ouvrir la voie pour l’accès de nouveaux produits vietnamiens au marché australien

Photo : VNA/CVN

Le chef du Bureau commercial du Vietnam en Australie, Nguyên Phu Hoa, a indiqué que son agence cherche à ouvrir la voie à de nouveaux produits vietnamiens sur ce marché. Il a rappelé qu’en 2024, dans le cadre d’une semaine de présentation de produits vietnamiens en Australie, le Bureau commercial avait collaboré avec l'importateur M-Import et des supermarchés pour proposer environ 15.000 produits de poulet noir transformé aux consommateurs d'Australie-Occidentale et du Queensland. À savoir que l'Australie n’autorise pas encore les importations de poulet frais du Vietnam.

Concernant les produits à base de crabe de Cà Mau, le Bureau commercial recommande aux entreprises vietnamiennes de se concentrer sur le respect des réglementations australiennes, afin de développer leur marque et d'entrer progressivement sur ce marché.

Bien que les crabes de boue australiens soient chers, ils sont souvent moins charnus et contiennent moins de graisse de crabe que ceux de Cà Mau. Ainsi, si le crabe de Cà Mau est transformé et conditionné selon les normes australiennes, ce produit pourrait avoir un fort potentiel.

Stimuler les exportations

Les prix des produits agricoles et aquatiques en Australie ont été favorables ces derniers mois, ce qui a incité les entreprises à stimuler leurs exportations au cours des premiers mois de 2025, a indiqué Nguyên Phu Hoa.

L'Australie est actuellement le plus grand partenaire commercial et le plus grand marché d'exportation du Vietnam en Océanie, représentant 88 % des exportations vietnamiennes vers ce continent.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, en janvier 2025, le commerce bilatéral a atteint plus de 1,5 milliard de dollars. Ce mois-là, les exportations vietnamiennes vers l'Australie ont augmenté de 13,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'Australie a ainsi été l'un des rares grands marchés d'exportation à enregistrer une hausse de plus de 10%, tandis que les exportations mondiales du Vietnam ont globalement reculé de 4,3%.

D'après Nguyên Phu Hoa, parmi les produits vietnamiens exportés vers ce marché, les produits agricoles, forestiers, halieutiques et maraîchers possèdent un grand potentiel. Les consommateurs australiens apprécient bien les produits vietnamiens.

À ce jour, plusieurs produits agricoles, aquatiques et alimentaires vietnamiens sont largement distribués en Australie, y compris dans des régions éloignées comme le Territoire du Nord.

En 2024, les exportations de produits agricoles, de fruits et légumes vers l'Australie ont atteint plus de 111 millions de dollars (+25% par rapport à l'année précédente), celles des produits aquatiques ont atteint plus de 343 millions de dollars (+9%). D'autres produits ayant connu une forte augmentation des exportations comprennent le café (+48,3%), le riz (+17%), les confiseries (+23%), et le caoutchouc (+17%).

Il s'agit des taux de croissance très impressionnants. Ce résultat montre que les produits agricoles, aquatiques et alimentaires vietnamiens ont une excellente opportunité de stimuler leurs exportations vers l'Australie en 2025, a déclaré Nguyên Phu Hoa.

VNA/CVN