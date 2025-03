Vietnam - États-Unis : signature des accords de coopération économique et commerciale

Des entreprises vietnamiennes et américaines ont signé, jeudi 13 mars (heure locale), de nombreux accords de coopération, en présence de l'envoyé spécial du Premier ministre et ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

La PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS) a signé des protocoles d'accord avec les groupes ConocoPhillips et Excelerate dans le domaine du commerce de gaz naturel liquéfié (GNL).

La Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) a signé un contrat de conseil avec Kellogg Brown & Root Group (KBR) pour une étude de préfaisabilité sur le carburant d'aviation durable (SAF).

La PetroVietnam Power Corporation (PVPower) et GE Vernova ont signé un protocole d'accord concernant l'achat d'équipements et de services de GE pour les centrales électriques à gaz développées par PVPower.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Groupe d'essence et de pétrole du Vietnam (Petrolimex) a signé un protocole d'accord avec trois principaux fournisseurs d'éthanol aux États-Unis, à savoir U.S. Grains Council (USGC), Renewable Fuels Association (RFA) et Growth Energy (GROWTH), portant sur l'approvisionnement en éthanol, afin d'établir un accord de coopération et d'élargir le commerce bilatéral entre Petrolimex et l'industrie américaine de l'éthanol. Le groupe vietnamien a également signé un protocole d'accord avec Marquis Energy pour faciliter le commerce et les importations de biocarburants.

Enfin, le groupe Masan a signé une lettre d'intention avec la US Development Corporation (DFC) pour un soutien financier en faveur de la coopération dans le traitement en profondeur de minéraux.

VNA/CVN